40分鐘性交易遭剝削只拿100元 泰女不甘報警破艷窟

兩名男子涉嫌召募泰國籍女子赴台賣淫，泰女每次交易只拿到100元台幣，主動報警查獲。（本報資料照片）

嘉義縣張姓、鄧姓男子涉嫌召募兩名泰國 籍女子來台賣淫，每次性交易40分鐘，扣除機票、抽頭後泰女只拿到100元（台幣，下同，約3.17美元），兩名泰女不甘剝削報警，只經營一天即被警方循線搗破艷窟，法院依妨害風化罪將張姓、鄧姓男子各判處4月徒刑，兩名泰籍女子送移民 署專勤隊。

分別從事房仲、網拍的張男、鄧男，透過鄧男泰籍女友（通緝 中）召募兩名泰國籍女子來台涉嫌賣淫，張男於去年4月1日承租房屋容留兩名泰女，同年7月13日起，兩名泰女開始接客，每一次性交易40分鐘，費用1800元至2200元不等，張男抽頭400至800元、鄧男抽頭300元，泰女可賺取1100元，但扣除1000元抵償入境機票費實得只有100元，隔天兩人決定不願再接客並報警，警方因而查獲，將張、鄧兩人依妨風化罪嫌法辦，兩名泰國籍女子移送移民署專勤隊。

法官審酌，兩人正值青壯年，心智、四肢健全，無視善良風俗及社會觀念，媒介並容留女子與他人為性交行為，對社會秩序實有不利影響，當應懲儆；惟念犯後坦承犯行，態度良好，兼衡智識程度、職業、家庭、經濟狀況等，依共同圖利容留女子性交罪，各處有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。