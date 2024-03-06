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專詐政商名流 香港旭暉吸金50億美元 李安妮也受害

記者張宏業、房荷庭／台北6日電

澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐AA基金吸金並倒閉，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭暉金融集團主管劉錦華，劉男扶植兆富、致富、太碁三家公司，專門販售海外基金詐騙，吸金超過50億美元。台北市調查處5日鎖定致富、太碁發動搜索，約談致富總經理黃天貴、太碁執行副總林俊昇、甘嬿琪共12人，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝加重詐欺、違反銀行法等罪偵辦。

據指出，劉錦華是香港籍人士，致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山是台籍人士，三人均在海外未到案。號稱資產有千億台幣規模的澳豐金融集團，在台灣銷售逾10年澳豐AA基金，宣稱年利率達8%至10%，投資門檻以100萬美金為單位，吸引1萬3000人投資，不乏政商名流、仕紳、醫生、上市櫃公司大老闆。

調查局查出，劉錦華以國家為區分，先由兆富公司推出澳豐AA基金，宣稱這些基金是來自塞浦路斯與日本，保證期滿可贖回本金，高報酬利率，每年更換一次基金名稱，因此光是澳豐AA就衍生出AA1、AA2、AA3共30檔基金；檢調去年搜索後，意外取得劉錦華在香港總部的關鍵內帳，追查金流發現，兆富、致富、太碁在台吸金超過50億美金。

據調查，兆富、致富與太碁三家公司同時存在，兆富主打販售「澳豐AA基金」、致富與太碁發行「TOPWORTH增值型理財帳戶」與「PTUA增值型理財帳戶」，宣稱這兩檔基金分別來自馬來西亞與印尼；致富經營不善倒閉後，改由太碁全面接手，手法是透過說明會招攬投資人，再由訓練有素的業務員以話術洗腦權貴，受害人最知名者就是李安妮，在權貴的加持下，劉錦華成功在台完成50億美金詐騙，多數金流不明。

香港旭暉集團從2013至2023年，在台吸金超過10年，調查局去年6月先搜索兆富負責人曾奎銘等15人，不少金流帳冊在海外，檢方先命曾男台幣60萬元交保；調查局鑑識扣案資料，約談超過500名受害者作筆錄，昨天認為時機成熟，針對致富、太碁部分收網，此部分粗估吸金台幣28億元。

至於兆富透過澳豐AA基金部分，調查局已函送台北地檢署，檢方近日偵結起訴。

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