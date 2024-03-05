5億高中生墜樓案 證人稱「夏沒提同婚、有點急」

台中市賴姓高中生墜樓案，台中地院昨再度開庭，涉偽造文書假結婚的夏姓男子（右）在兩名律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影【作者：陳宏睿，日期：2024-03-05，數位典藏序號：20240304163348617】

台中市賴姓高中生去年5月墜樓身亡，生前繼承大筆土地、身價逾台幣5億元，墜樓前兩小時與他登記結婚的夏姓男子被依偽造文書罪起訴；法官昨傳喚二人辦結婚登記時三名在場證人，其中在結婚書約簽名的賴姓證人證稱，夏未告知結婚對象、是否同婚，事後向他（夏）恭喜，也未獲回應。法官諭知再傳死者導師等三人，釐清夏與死者是否有結婚真意。

台中地院昨傳喚三名證人，分別是夏男與賴生去年5月4日辦理結婚當日，夏在戶政所內臨時找來簽名的賴姓證婚人，及與賴男同行、同日辦理結婚登記的一對新人（李男與許女），三人是朋友。

法官也勘驗夏男在戶政所辦登記時兩段監視器畫面，長度約35分鐘，夏僅針對部分勘驗筆錄記載細節，認需紀錄「狀似交談」，其餘無意見。

賴姓證婚人說，與李男是大學同學，當日陪李男、許女到戶政所辦結婚登記，在戶政所內遇到夏男及死者，夏詢問能否擔任結婚證人，他回覆「可請戶政人員協助」，夏回應「若找裡面員工簽，他們會簽不完」。

賴男說，因李與許女要結婚，認為自己較適合所以答應，夏未提到是結婚書約上是何人、沒提同婚，也沒說是要跟在夏背後的死者結婚。

他根據書約上姓名、字跡，判斷是同婚，後來看到夏與死者到櫃台登記時確認，「簽完書約時有跟夏說恭喜，但夏無反應」。

李男證稱，夏當時流很多汗、「有點急迫」，要求當結婚證人時，沒提到是與誰結婚、是否同婚，是同行賴男簽完名後才告知似為同婚；許女證述過程，與丈夫所述大致相同，但細節「記不太清楚」。

檢、辯方昨天向法官聲請傳喚死者學校導師、輔導老師，及當時辦理結婚的戶政所人員等三人，以釐清夏與死者是否有結婚真意，法官同意，諭知本月18日再開庭。