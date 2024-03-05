我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

5億高中生墜樓案 證人稱「夏沒提同婚、有點急」

記者陳宏睿／台中5日電
台中市賴姓高中生墜樓案，台中地院昨再度開庭，涉偽造文書假結婚的夏姓男子（右）在兩名律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影【作者：陳宏睿，日期：2024-03-05，數位典藏序號：20240304163348617】
台中市賴姓高中生墜樓案，台中地院昨再度開庭，涉偽造文書假結婚的夏姓男子（右）在兩名律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影【作者：陳宏睿，日期：2024-03-05，數位典藏序號：20240304163348617】

台中市賴姓高中生去年5月墜樓身亡，生前繼承大筆土地、身價逾台幣5億元，墜樓前兩小時與他登記結婚的夏姓男子被依偽造文書罪起訴；法官昨傳喚二人辦結婚登記時三名在場證人，其中在結婚書約簽名的賴姓證人證稱，夏未告知結婚對象、是否同婚，事後向他（夏）恭喜，也未獲回應。法官諭知再傳死者導師等三人，釐清夏與死者是否有結婚真意。

台中地院昨傳喚三名證人，分別是夏男與賴生去年5月4日辦理結婚當日，夏在戶政所內臨時找來簽名的賴姓證婚人，及與賴男同行、同日辦理結婚登記的一對新人（李男與許女），三人是朋友。

法官也勘驗夏男在戶政所辦登記時兩段監視器畫面，長度約35分鐘，夏僅針對部分勘驗筆錄記載細節，認需紀錄「狀似交談」，其餘無意見。

賴姓證婚人說，與李男是大學同學，當日陪李男、許女到戶政所辦結婚登記，在戶政所內遇到夏男及死者，夏詢問能否擔任結婚證人，他回覆「可請戶政人員協助」，夏回應「若找裡面員工簽，他們會簽不完」。

賴男說，因李與許女要結婚，認為自己較適合所以答應，夏未提到是結婚書約上是何人、沒提同婚，也沒說是要跟在夏背後的死者結婚。

他根據書約上姓名、字跡，判斷是同婚，後來看到夏與死者到櫃台登記時確認，「簽完書約時有跟夏說恭喜，但夏無反應」。

李男證稱，夏當時流很多汗、「有點急迫」，要求當結婚證人時，沒提到是與誰結婚、是否同婚，是同行賴男簽完名後才告知似為同婚；許女證述過程，與丈夫所述大致相同，但細節「記不太清楚」。

檢、辯方昨天向法官聲請傳喚死者學校導師、輔導老師，及當時辦理結婚的戶政所人員等三人，以釐清夏與死者是否有結婚真意，法官同意，諭知本月18日再開庭。

上一則

開一店火一店 喜茶90後董座拚出3200家分店

下一則

蘇丹紅連環爆 朝野轟稽查慢半拍 點名食藥署長不適任

延伸閱讀

台5億高中生案再開庭 結婚證人簽字時不知是同婚

台5億高中生案再開庭 結婚證人簽字時不知是同婚
單身女、女同志 開放人工生殖共識高

單身女、女同志 開放人工生殖共識高
希臘同婚合法化 東正教國家首例

希臘同婚合法化 東正教國家首例
情人節閃婚? 南加無預約結婚來這裡

情人節閃婚? 南加無預約結婚來這裡

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋