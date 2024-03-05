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遭友砍傷頭不就醫 男10多天後亡

記者周宗禎、黃宣翰／台南4日電

台南市58歲陳姓男子今年1月底出獄，借住69歲賈姓獨居男子住處，2月1日疑不滿賈向他要水電費，口角後涉嫌持刀砍傷賈頭部逃逸。

賈受傷10天沒下樓，引起房客注意，警方獲報曾前往關切，賈說「沒事」拒絕就醫，20日卻被房客發現死亡。警方前晚在台南虎山農場逮捕陳男，昨天依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押。

死者頭部被砍多刀未就醫，10多天後死亡；檢警表示，死者在警方關切時無明顯異狀，還說「沒事」，相驗時頭部有傷口但不明顯，像摔倒痕跡，23日解剖才發現頭部共有9個傷痕，顱內傷口為致命傷，朝他殺方向偵辦。

警方調查，陳男與賈男都是台南市外省子弟，兩人本就相識，賈住在二空部落一棟二樓的透天厝，一樓出租收租金過活。

陳有吸食強力膠習性，因犯公共危險罪坐牢，1月31日出獄後借住賈男家中，疑似不滿賈向他要水電費，他付不出來，雙方口角時賈以五字經罵他，憤而持菜刀行凶。

賈男樓下房客因見他多天沒下樓，2月11日報警，轄區派出所當天曾派員到場關切，當時賈回覆員警「沒事」，不願就醫。事後賈男一直未出房門，房客2月20日再度報警，員警進屋見賈躺在床上已斷氣，屍體長蛆，研判死亡多日。

陳男落網後承認雙方口角行凶，凶刀、血衣已丟棄，但穿著的褲子上還有血液噴濺痕跡，偵詢後被依殺人罪嫌移送，檢方以他涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

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