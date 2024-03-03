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富商偷吃女公關又激戰女鄰居 與妻52萬元和解助2女脫身

記者張議晨／高雄報導
高雄一名富商出軌酒店女公關與大樓女鄰居；示意圖。（本報資料照片）
高雄一名富商出軌酒店女公關與大樓女鄰居；示意圖。（本報資料照片）

高雄一名富商和妻子分居在外購屋獨居，陸續和侯姓酒店女公關、大樓葉姓女鄰居發生婚外情，富商為獲得妻子原諒，與妻子簽下和解書賠償1670萬元（台幣，下同，約52.8萬美元），妻子則轉向侯女、葉女各求償150萬元，一審認妻子已拿到126萬元，判兩女免賠，妻子不滿葉女明知富商已婚，仍跟他交往，對葉女上訴，二審認富商已完成清償，仍判免賠。

判決指出，富商和妻子於2011年結婚，婚後8年，兩人關係生變，富商在左營區購屋獨居，因時常到酒店尋歡，認識酒店的侯姓女公關，與侯女性交易4次後，富商與侯以男女朋友自居，多次出遊發生性關係。

2021年間，富商居住的新大樓舉辦住戶大會，會中認識同樓層的葉姓女鄰居，富商跟葉女坦白已婚，但與妻子正分居談離婚，兩人愈聊愈投緣，葉女也在富商追求下，發展成戀人關係，因居住在旁，多次在家中「激戰」。

富商妻子得知丈夫跟她分居後，卻跟侯女、葉女交往，暗自蒐證後向富商攤牌，富商自知理虧，於是和妻子簽下和解書，針對葉女、侯女出軌部分，各賠償835萬元，合計1670萬元，並陸續匯款126萬元給妻子。但富商妻子拿到錢後，將目標轉向侯女、葉女分別以侵害配偶權向她們各求償150萬元。

高雄地院審理時，侯女否認知道富商已婚，葉女則說自己被搭訕時，對方自稱是單身、已離婚，不曉得他的婚姻狀況。

法官檢視相關證據，發現侯女、葉女跟富商交往時，都知道對方有妻子尚未離婚，依侵害程度各判侯、葉應賠償10萬和24萬元。

一審法官考量富商已與妻子以1670萬元達成和解，並給付126萬元，侯、葉屬連帶債務人關係，因此判兩人不用再賠錢給妻子。

判決出爐後，富商妻子不滿，認為富商在住戶大會結識葉女時，就已明確跟葉說已婚，仍跟他交往，氣得對葉女部分上訴。

高雄高分院合議庭審理後，法官認為一審判葉應賠24萬元過低，依葉女侵害程度，應賠償妻子40萬元適當；不過，因葉女與富商屬連帶債務人，富商除給付63萬元，後續又匯款16萬元給妻子，形同清償兩人連帶債務，判葉女免賠確定。

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