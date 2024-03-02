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台男創業失敗…竟在台中捷運上亮槍發洩 乘客嚇到竄逃

記者曾健祐／台中即時報導
葉男（紅圈）在台中捷運車廂內亮槍，列車一到豐樂公園站時乘客就嚇到奔逃。(記者曾健祐／翻攝)
葉男（紅圈）在台中捷運車廂內亮槍，列車一到豐樂公園站時乘客就嚇到奔逃。(記者曾健祐／翻攝)

台中葉姓男子自稱創業失敗壓力大，2月29日晚間搭乘台中捷運時公然亮槍，列車一到豐樂公園站時民眾嚇到竄逃引發恐慌，葉落網後被依恐嚇公眾罪嫌移送，檢方考量葉涉犯2年以下徒刑雖無法聲押，但仍將葉責付給其母，同時由台中市衛生局將他強制送醫治療，避免再犯。

台中第4分局調查，葉男（35歲）2月29日晚間在中捷市政府站旁吃一蘭拉麵，隨後外帶商品後連同一把黑色瓦斯空氣槍裝在提袋內，從市政府站搭車往高鐵站方向，葉卻在車廂內拿出瓦斯槍把玩，造成同車乘客驚嚇不已。

列車一抵達豐樂公園站，車內20、30人一待車門開車就紛紛逃竄，而葉男則頭戴著安全帽若無其事混入人群中，又趁下一班車到站時跳上車，一路再搭到烏日站才被逮。

葉落網起初自稱情緒不穩，因近期因創業失敗壓力大，才在車上亮槍希望藉此發洩、引起他人注意，但後又改口說隨身攜槍是為了防身，警方除查扣瓦斯空氣槍，還在他隨身的背包中起獲1把美工刀、1把剪刀。

台中地檢說，全案經檢察官李承諺複訊後，認為葉男涉犯刑法第151條、第305條恐嚇公安、恐嚇危安等罪嫌重大，且葉疑似是精神衛生法第3條第1項第1款所定狀態之人，有傷害他人或自己之虞者，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險等情形。

檢方昨晚囑託警方通知衛生主管機關，台中市政府衛生局協助將葉男護送至指定醫院強制就醫，避免葉再次受情緒影響作案。

檢方也考量，葉男作案時所持為瓦斯空氣槍，沒有殺傷力，僅構成2年以下恐嚇罪，依法不能聲押，也斟酌其家人對葉照護心力交瘁，因此並未命具保。

但檢方仍將葉男責付其母親，也囑託警方密切注意，隨時掌握葉的精神狀態、就醫情形。

警方查扣葉男的瓦斯空氣槍，確認無殺傷力。(記者曾健祐／翻攝)
警方查扣葉男的瓦斯空氣槍，確認無殺傷力。(記者曾健祐／翻攝)

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