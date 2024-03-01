駕車撞八堵分駐所警1死1傷 嫌逃離被火車撞斃
簡姓男子（34歲）2月29日晚駕駛小貨車衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成兩名警員受傷，其中一名男警蘇昱鴻（24歲）不治，另一女警廖訢恬（24歲）左腿、右額頭擦傷。肇事者案發後徒步逃離現場，穿越暖暖平交道時遭火車撞擊死亡。
目擊警員形容「警察真的是枉死！」他還原現場說，聽到聲音警察就被撞倒下去，不到3秒車就進所內，研判是蓄意撞分駐所、隨機撞警察。由於簡男疑有幻聽幻覺，並有攻擊傾向，犯案動機還待進一步調查釐清。
簡男29日晚先在新北市貢寮區澳底，涉嫌趁小貨車車主未注意時把車開走，晚間約10時開到基隆市八堵路後直接右轉衝入八堵分駐所，蘇昱鴻遭猛烈撞擊傷重不治，廖姓女警受輕傷。簡男案發後棄車逃逸，跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。
八堵分駐所外，車頭大燈等零件都掉落有猛烈撞擊痕跡，現場值班台桌椅、電腦、檔案、櫃子等都撞得稀爛。
目擊警員說，聽到聲音警察就被撞倒下去，不到3秒車就進所內，當時蘇昱鴻和廖姓女警都站在值班台旁邊討論案子，並沒有坐在值班台上，沒想到因為站的位置不同，兩警一死一傷，令人噓唏。
警政署長黃明昭說，經查簡男駕駛的車輛10多年前有兩次交通罰單告發紀錄，當時也不是派出所告發，他曾有吸毒紀錄、有幻聽幻覺及攻擊傾向，2月到精神科就診，要判斷是不是有身心方面疾病，必須觀察3個月才能判定。
黃明昭表示，警方也清查簡男是不是被警察告發而產生的報復行為，但經查，簡男駕駛的車輛有兩次交通罰單告發的情況，當時也不是八堵分駐所告發，告發單位是基隆市警察局，但距今已經很久，不像有關連。
一名警員說，八堵分駐所並沒有開過簡男罰單，真的不知簡男為何挑中他們分駐所，蘇昱鴻真的是無辜枉死的，同仁都覺得很悲慟，「他這麼老實，執勤非常認真，負責外勤，這麼年輕的優秀警察就這樣走了，叫大家如何接受？」說完眼淚泛眶。
根據監視器畫面，簡男的小貨車撞進八堵分駐所，過程中沒有任何停留，警方研判是蓄意高速衝撞分駐所，速度約有五、六十公里，但應是隨機撞兩員警的，並沒有針對性。
第三分局表示，目前跡證研判是蓄意衝撞八堵分駐所，因沒有找到任何信件或有關文字，確切原因仍待釐清，但認為吸毒產生幻覺幻聽的可能性很大，也不一定和交通罰單有關，1日將報請檢方相驗調查，釐清蘇昱鴻死因。
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