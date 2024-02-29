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男大生扮和尚藏毒 二闖日本被逮

台灣新聞組／台北29日電
男大學生劉承翰上月涉假扮和尚，夾帶市價7700萬元的六公斤安非他命到日本，在成田機場被逮。(記者張宏業／翻攝)
男大學生劉承翰上月涉假扮和尚，夾帶市價7700萬元的六公斤安非他命到日本，在成田機場被逮。(記者張宏業／翻攝)

男子劉靖庭去年涉嫌從柬埔寨走私K他命來台，剃光頭及穿袈裟假扮和尚，將K毒綁在身上搭機，在桃園機場被海關查獲市價2000萬元台幣(約63萬美元)的9.9公斤K毒，檢方依毒品罪起訴；搭同班機共犯男大學生劉承翰潛逃出境被通緝，上月涉假扮和尚夾帶市價7700萬元(約243萬美元)的六公斤安非他命到日本，在成田機場被逮，日本檢方已起訴。

檢方調查，25歲劉靖庭受販毒集團指使，去年9月前往柬埔寨金邊，在一間飯店向毒梟拿K他命，將50包共9.9公斤K毒用保鮮膜纏繞在腹部、大腿等處，與共犯徐昱璟、高健翔剃光頭及穿袈裟，假扮和尚搭機返台，集團指派21歲男大學生劉承翰搭乘同班機，負責監視及學習運毒。

劉靖庭等人抵達桃園國際機場，因神情有異，關務署台北關人員加強查驗，從劉靖庭身上查獲K他命，徐、高身上沒毒品，經檢查後放行。

台北地檢署查出劉靖庭運毒代價數十萬元，曾假扮和尚「試走」，聲押禁見獲准，日前偵結依運輸第三級毒品罪起訴，通緝共犯劉承翰等三人。

海關查獲隔天，劉承翰潛逃柬埔寨，上月25日從柬國搭機到越南，轉機到日本東京的成田國際機場，穿袈裟假扮和尚，將40包共六公斤安非他命以保鮮膜纏繞在腹部和大腿上，被海關攔查送辦，在日本接受偵審。日本檢方已起訴，調查局與日方交換情資偵辦。

據調查，劉承翰原是監軍角色，劉靖庭被查獲後，檢調鎖定新北市某毒品分裝據點搜索，劉承翰早已通知上游撤點，由於沒有運毒人員，劉承翰上陣運毒，上月15日穿袈裟「試走」到成田機場，未被攔下，但日本海關已起疑，清查他入境資料。

官警說，假扮和尚可能是要降低海關戒心，且袈裟寬鬆，可掩飾身上毒品。

日本 毒品 通緝

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