台灣幻術師大仙遭拆台 痛心「志業被蹂躪」

魔術師「幻術師大仙」。(翻攝自臉書)

台灣魔術師「幻術師大仙」因表演方式生動、手法精巧，受民眾歡迎，臉書 追蹤數破8萬人，也常受邀到尾牙、春酒等演出，但他到南投某場扶輪社表演，卻遭兩男突襲翻出道具，無禮拆台，全場尷尬。他痛心發文，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，網友憤怒；該扶輪社致歉，將帶團隊北上當面道歉。

「幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨深夜以「素質？」為題在臉書發文表示，他接了南投某場扶輪社的演出，表演過程順利，直到演出結束，和大家說再見時，兩名男子突衝上台將他的道具當眾翻出，全場氣氛從歡樂，瞬間變成尷尬加嘲弄，他當下喝止，對方卻嬉皮笑臉的回座位當沒事。

魔術手法被當場拆台，令幻術師大仙氣憤又委屈，他說，不知道身為一個魔術表演者為何要承受這個，最近才感受到一些觀眾或多或少因為他而喜歡魔術，瞬間又被打回現實，一生的志業被人踩在腳下蹂躪，他無法雲淡風輕的當作沒有發生過。

幻術師大仙也曝光，有透過訊息反映給扶輪社聯絡人，告知對方他真的很在意，未來他會不敢再接扶輪的演出；對方向幻術師大仙道歉，並稱會向社友告知，但兩名扶輪社男子拆台曝光魔術手法的行徑實在太誇張，仍引爆網友憤怒，網路上罵聲一片，甚至要求該扶輪社把人交出來。

臉書「草屯新世代扶輪社」今凌晨發文，發文者稱自己是社長，先跟大仙抱歉，對大仙充滿歉意，但也知道再多道歉也無法彌補當下狀況，將虛心檢討，會帶著團隊上台北當面再向他道歉。最後仍感謝他的昨晚堅持完美演出。