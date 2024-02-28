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星網紅自導自演遭蛋襲 未等判決先離台

記者林保光／高雄28日電
新加坡籍女直播kiaraakitty自導自演遭蛋襲，未等法院判決已搭機離台出境。（取材自直播畫面）
新加坡籍女直播kiaraakitty自導自演遭蛋襲，未等法院判決已搭機離台出境。（取材自直播畫面）

新加坡女直播主「kiaraakitty」鄭姓女子，在高雄前鎮區直播遭「蛋襲」，引起網路騷動，經高雄警方查出自導自演，依違反社會秩序維護法移送高雄地院簡易庭法辦。移民署26日依入出國及移民法查辦，卻發現鄭女已搭機離台返回新加坡。

移民署表示，鄭女與助理薛男來台錄製直播節目，為提升流量竟突發奇想，在高雄編造遭人丟雞蛋的情節，引發網路熱議，警方依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，移送高雄地方法院簡易庭，尚待裁定。

移民署26日與鄭女律師接洽，調查過程中，發現鄭女與薛男已搭機離境，表示後續將依法禁止鄭女入國，待雄院簡易庭裁處後，將依入出國及移民法，對鄭女管制來台，最重可裁5年不能再入台。

移民署表示，中華民國為民主法治國家，歡迎外國人來台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台有不法行為，認為類此破壞社會和諧及安定，移民署必定嚴懲不貸。

依警方移送法條，鄭女最重可以裁罰3萬元（台幣）或處3日以下拘留。若處罰緩，自裁處確定日起，10天內要繳清罰鍰，若經濟狀況不允許，最多可分期3個月，若未繳款，則移送行政執行，但裁處確定日起3個月內若未送執行，則不用移送。

因社維法無強制力，鄭女在法院判決出爐前離台，換言之，鄭女3個月後罰鍰也不用再繳納，即便處拘留，若6個月未執行，也免予執行，損害台灣形象，她等於免負任何責任。

本月9日，鄭女在高雄市前鎮區三多三路街頭直播時，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，鄭當時滿臉驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對她丟雞蛋」，畫面隨著直播放送出去，但鄭女當下卻未報警，此事經網路傳送和媒體報導後，引發警方和市府關注。

高雄警方查出，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是與他同行的薛姓男子裝扮，猶如「女版晚安小雞」，警方約談鄭女到案，警方認為鄭女演出傷害高雄治安形象，要求向市民道歉，並依社維法移送高雄地院裁罰。

鄭女「自導自演」一案曝光後，在彰化火車站等車時，透過直播公開道歉並啜泣說，「真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和小雞搞在一起」。

移民 雞蛋 新加坡

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