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彰化無照翁釀禍 3姊弟被撞飛2命危 交通部挨批

台灣新聞組／彰化24日電
彰化念國小的三姊弟手牽手走路回家被住戶監視器拍下，不料遭撞。（圖／讀者提供）
彰化念國小的三姊弟手牽手走路回家被住戶監視器拍下，不料遭撞。（圖／讀者提供）

彰化縣伸港讀小學的陳姓三姊弟，22日晚牽手走在路口行穿線時，遭無照駕駛的74歲蕭姓男子開車撞上，造成小四和小三的姊妹命危。網友觀察肇事地點是標準缺行人穿越線退縮、缺人行道、缺行人庇護島的「三缺」路口，也未加強輔助照明，容易造成駕駛視線死角，也讓行人過馬路風險提高，批交通部仍生不出標準化的道路設計規範。

事故地點位於台17線、台61乙線路口，屬於交通部公路局轄管省道。公路局彰化工務段與彰化縣警局23日到場會勘，發現行穿線與路口呈斜角，行穿線若退縮，確實步行距離會變短，有改善空間。

交通部長王國材則強調，不停讓行人就是重罰，開放民眾檢舉且記三點。此外，像是超速、闖紅燈等危險行為仍不考慮取消記點且重罰。

陳姓三姊弟前晚走在伸港鄉建國路與美港路口（台17線跟台61乙線）行穿線時，遭蕭男駕休旅車撞擊，兩姊妹遭拖行約10公尺，妹妹到院前沒呼吸心跳，經急救仍昏迷，姊妹傷勢嚴重，有生命危險。小一的弟弟因腳部扭傷送醫，已出院。

3姊弟車禍，出事路口「3沒有」。（製表／生活文教中心、都會地方中心）
3姊弟車禍，出事路口「3沒有」。（製表／生活文教中心、都會地方中心）

據了解，三姊弟是中低收入戶單親家庭，平日與阿公、阿伯同住，上下學多由阿伯接送，但前天阿伯身體不適就醫，原請鄰居代為接送，但人還沒接到，三人將近晚間八時就自行走路返家，途中發生意外，阿伯和鄰居都相當自責。

三姊弟的母親改嫁，目前由叔叔監護，與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。姊弟的母親表示，姊妹兩人腦部重傷，須再觀察，雖然三姊弟平常在夫家，但與孩子都會聯繫；她知道前夫家經濟不好，幾乎靠補助度日。姊弟的家屬指出，三姊弟平時很乖，發生意外後整晚睡不著，希望有奇蹟出現。

弟弟回憶說，當時姊姊拉著他們手牽手跑著過馬路，但跑到一半就看到遠遠的有車燈接近，沒按喇叭就被撞上，「看到姊姊被撞得很遠」，嚇一大跳。

警方初步調查蕭男沒酒駕、沒超速，但無照駕駛，監視錄影畫面顯示休旅車疑似未減速。蕭男筆錄時表示當時未看到前方三人，發現時已撞上，詳細肇因仍查。警方調查蕭男在綠燈時直行，但監理資料顯示他沒有考汽車駕照紀錄，等於長期無照駕駛，肇事車輛車主應是家人，蕭男去年曾在彰化發生車禍，被開過無照駕駛罰單。

關注交通問題的臉書攝影師粉專「第四維度Photography」發文砲轟，痛批肇事路口的兩條路是交通部管的，又是沒行穿線退縮、沒人行道、沒行人庇護島、標準最爛的四線車道，連無照駕駛的老翁也無力把關。

長期關注行人交通安全的網紅Cheap也表示，正常邏輯都知道，行穿線很危險，應該減少行人在上面的時間，結果彰化伸港車禍的行穿線，竟然是斜的。

逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心副主任洪百賢說，肇事路口與行穿線斜交角度大，退縮行穿線，以縮短過馬路時間，不失為改善方法。類似路口應擴大盤點，結合工程、安全教育和執法改善。

彰化念國小的三姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令...
彰化念國小的三姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令人鼻酸。（記者林敬家／翻攝）

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