我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

媽嗜賭又討錢 台中女弒母自首輕判

記者林孟潔／台北24日電

台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，家破人亡，失控持水果刀弒母，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無緣」、「別再折磨我了」，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判吳女5年10月徒刑定讞。

吳女（34歲）原先和父母、兄弟姊妹同住，家境富裕，但父母先後沉迷賭博，母親常外出忽視家庭，造成兩名弟弟在家一氧化碳中毒身亡，經濟逐漸敗壞，父母最終離婚，兄弟姊妹也分散由不同親戚扶養，吳女心中對母親埋怨不已，又不斷被母親討錢，衝突不斷。

2022年5月，吳女又被母親要錢爆發口角，她先持水果刀自殘，但母親不為所動，更出言「不然殺死我啊」，她憤而拿刀猛力刺向母親，18公分的刀刃幾乎完全插進身體，母親失血過多斃命。

吳女見母親倒臥血泊中，拿手機朝母親遺體錄影，數落母親長期要錢、對家人不聞不問的積怨憤恨，直到情緒平復才打電話報案，表明自己殺害母親。解剖發現吳母肺被刺穿，切斷動脈，創徑達18公分，有600毫升血塊血水留在體內，大量失血休克死亡。

一、二審均判決吳女八年徒刑，上訴三審撤銷發回；更一審開庭時，吳女稱持刀刺母是希望警惕媽媽不要再賭，她從小喜歡拍照，想把過程拍下來，等母親傷好了再給她看。

更一審認為，吳女殺母後還錄影說「我們這世無緣，女兒不孝」等語，時間長達3分17秒，無視母親血流不止，主觀上有殺人犯意。

審酌吳女原生家庭功能不彰，長期無法應付母親情緒勒索、沉重親情壓力，人生波折不斷，弒母後主動自首，符合減刑規定，輕判5年10月，最高法院認為判決無違誤，駁回上訴。

上一則

冷眼集／連年金援、漲價 台電黑洞填不滿

下一則

彰化無照翁釀禍 3姊弟被撞飛2命危 交通部挨批

延伸閱讀

孩子超狂作息熱議 他曝教養「關鍵4字」讓父母像被詛咒

孩子超狂作息熱議 他曝教養「關鍵4字」讓父母像被詛咒
阿拉巴馬州最高院裁決冷凍胚胎為兒童 拜登批粗暴

阿拉巴馬州最高院裁決冷凍胚胎為兒童 拜登批粗暴
翻船案 藍委喊管碧玲下台 金檢遭舉發怠忽職守

翻船案 藍委喊管碧玲下台 金檢遭舉發怠忽職守
金門撞船事件╱海巡愈選擇性揭露 猜疑就愈多

金門撞船事件╱海巡愈選擇性揭露 猜疑就愈多

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選