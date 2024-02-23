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甩棍、電擊棒刑求少年 桃警所長拔官

台灣新聞組／桃園23日電
17歲黃姓少年（右）指控遭桃園分局武陵派出所三名員警刑求，過程中還被持甩棍、印章鐵盒及電擊棒毆打，導致多處瘀青。（記者周嘉茹／翻攝）
17歲黃姓少年（右）指控遭桃園分局武陵派出所三名員警刑求，過程中還被持甩棍、印章鐵盒及電擊棒毆打，導致多處瘀青。（記者周嘉茹／翻攝）

桃園一名17歲黃姓少年指控，本月18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇三名員警攔下，指他涉擄人勒贖案，因此被強勒脖子一路被拖進派出所，過程中還遭員警持甩棍、印章鐵盒及電擊棒刑求。桃園分局指出，涉案三員警已移送桃園地檢署偵辦，所長調整非主管職務，分局長自請處分。

據了解，警方並非無端將黃姓少年強拉到派出所，是該少年為轄區列管人口，前不久才捲入一起債務糾紛擄人案遭調查，18日員警巧遇少年騎腳踏車行經派出所，故將少年帶回偵訊；熟料在檢視手機過程中，意外發現還有女子遭強拍下體的裸照，員警大為震驚，立即追問被害人身分，但少年堅不吐實，員警擔心不雅照外流，情緒失控才執法過當。

檢警質疑，少年為避免擄人案曝光，疑為求自保，找上退警蕭湘瀚透露被桃園警方刑求逼供一事，蕭男21日晚陪同少年持驗傷單，跨轄到新北市三峽警分局報案，對涉案三名員警提告恐嚇及傷害罪，三峽警方受理後移往桃園分局偵辦。

桃園市議員詹江村22日召開記者會，指少年滯留在偵訊室七、八個小時，刑求時間長達一小時以上，過程中電擊棒一度電到沒電，另名員警還拿新的電擊棒走來，其他員警都沒有制止，造成少年身上多處傷痕及瘀青，直到隔天凌晨5點多，警方將手機還給少年後要他離去。

詹江村指出，他請警方提供辦案過程秘錄器，警方卻說當時沒有開。桃園分局長吳明彥指出，本案當事人指控遭員警傷害，經調查屬實，已對違法員警從重懲處並追究主管責任，並對受害當事人、家長及社會大眾致歉。

桃園地檢署指出，全案已指派檢察官調查中，至於少年手機中有女子被強拍裸照部分，因偵查不公開，無法透露細節。

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