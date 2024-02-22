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拖鞋夾針孔 偷拍19人性影像…攝狼書記官判4年

記者蕭雅娟／台北22日電

士林地檢署前書記官林姓男子，任職時不僅在地檢署偵查大樓裝設針孔偷拍同事沐浴更衣，甚至用拖鞋縫隙夾密錄器偷拍同事裙底、大膽手持偷拍乳溝。士林地方法院查出林男共偷拍19人、犯罪次數80次，21日依妨害性隱私等罪判刑4年；偷拍未遂部分，處8月可易科罰金之刑。可上訴。

判決指出，林男2020年1月至2023年3月間，以手機、微型攝影機、密錄器，在士檢偵查大樓、被害人住處、百貨公司、超市、餐廳等公共場所，竊錄同事、赴地檢署辦公民眾，及親屬等人非公開活動、身體隱私部位性影像。

林男是三等書記官，在士檢服務十多年，曾接辦收發室發文業務、管理贓物庫等，平時常與同事打羽球，常在署內穿著拖鞋；一次林男伸腳詭異行徑，遭被害人發現拖鞋藏有針孔，檢方分案偵辦搜索，查扣林男偷拍設備、畫面，199張收存的截圖彩色列印紙本。

法院指出，林男涉用腳趾夾密錄器，藏在拖鞋縫隙，趁同事辦公務時偷拍裙底，有時還大膽手握密錄器從上往下偷拍乳溝，或偷拍寬鬆短褲內風光。林男另在偵查大樓同仁專用盥洗室架小型攝影機，用物品遮著鏡頭，偷拍女同事運動前後換衣服、沖澡畫面，甚至同時放置兩個以上鏡頭偷拍。

調查林男無故竊錄他人身體隱私部位罪共33罪；有拍攝臉部、身體特徵私密影像，論處非公務機關非法蒐集個人資料罪，共24罪；公務員故意假借職務上機會故意犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，共14罪；妨害性隱私及不實性影像罪去年2月上路後偷拍行為則有五次既遂、四次未遂，共計犯行80次。

法官審酌，林男坦承犯行，但未與被害人和解，嚴重侵害他人性隱私，犯罪時間長、地點多，不得易科罰金之76罪，判應執行4年徒刑，得易科罰金部分判刑8月。

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