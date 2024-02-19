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「再吸5分鐘」台法官被控舔乳女書記官 稱「她們」陷害

記者王宏舜／台北20日電
台灣法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官，司法院2024年度第1次人事審議委員會今日審議蔡的性騷案，蔡否認所有指控。（記者王宏舜／攝影）
台灣法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官，司法院2024年度第1次人事審議委員會今日審議蔡的性騷案，蔡否認所有指控。（記者王宏舜／攝影）

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官，除遭士林地檢署起訴外，司法院也提案將他送人事審議委員會。人審會今日天上午10時半開會，蔡今到庭陳述意見，並提早在10時時先閱卷。蔡維持一貫的說法，否認騷擾書記官。

蔡說，今天討論的是2007年的舊案，他希望司法院長官能夠了解。當被問及是否有其他受害人時？蔡說「這部分是她們用集體的力量，來進行性騷擾的指控」，他會一併提出說明。

本案源於去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」文章爆料，資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

士檢起訴指出，早在2007年間，蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。

士院2023年7月針對蔡2022年對女法官騷擾案移送法官評鑑委員會審議，10月法評會決議評鑑成立，移請職務法庭審理，由於情節重大，建議將蔡明宏撤職處分。不過士院去年12月再針對蔡2007年11月對女書記官「吸乳案」移送法官評鑑委員會評鑑，指應本於「違失行為一體性」再次議處。

但法評會認為吸乳案發生於2007年，評鑑時效為3年，士院移送評鑑已逾期，今年1月12日決議不付評鑑。司法院決定將蔡送監察院彈劾，人審會今開會，讓蔡陳述意見，蔡在會議前表示一切的指控都是子虛烏有。

人審會預計今天將做出決議。蔡明宏月薪原本有19萬餘元（台幣，下同），其中「本俸」為5萬9250元，停職期間可領取一半本俸。

性騷擾 彈劾

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