年代旅遊無法賠償 重罰不一定見效

年代旅遊負責人林大鈞負發聲明稱，因財務問題，無法對旅客賠償。(記者周湘芸／攝影)

年代旅遊（美加國際旅行社）因積欠越南 地接社款項，導致292名旅客在富國島被丟包，初估須賠償2000萬元台幣(約63.7萬美元)，不過負責人林大鈞昨發聲明稱，因財務問題，無法對旅客賠償。對此，交通部觀光 署怒斥「不是他想怎樣就怎樣」，經查年代旅遊有四大缺失，將開罰81萬元，且若未繳清135萬元保證金，將直接撤照。

旅行業品質保障協會理事長張永成表示，林大鈞先前信誓旦旦承諾要付機票款、地接社費用、旅客外站多出的錢等，至今一件都沒做到，還在記者會上講大話，說會從優、從寬、主動保障消費者權益，不料昨又稱已無力賠償及出團。

張永成還說，林大鈞的銀行戶頭就是0元，旅客訂金一進來就移走，這幾天承諾的事沒一件做到，合理推斷就是蓄意詐欺。

中華民國 旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁認為，年代旅遊爭議一看就知道是業者蓄意，對於這種蓄意布局的惡質旅遊業者，重罰不一定有遏止效果，且若投保金額調高，費用勢必轉嫁到團費上，呼籲觀光署不要閉門造車研議，修法應找業者溝通；觀光學者則認為，真正的問題在於觀光署的人員訓練，以及對旅行業者的管理經驗有待加強。