柬埔寨法院速審 網紅「晚安小雞」直播造假判2年罰3萬

直播主「晚安小雞」、「阿鬧」涉嫌在柬埔寨自導自演拍攝影片，被柬埔寨警方逮捕，傳出因違反煽動製造社會動亂罪，判處2年、每人罰款400萬元柬幣。（取材自臉書）

網紅「晚安小雞」和「阿鬧」在柬埔寨直播自導自演被捕，柬國西哈努克省初級法院火速判決，兩人觸犯該國刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人須罰柬幣400萬元（約980美元）。律師羅瑞昌指出，該行為在柬國固然犯罪，但兩人回國後是否會被台灣法律追訴，待檢察官認定。

西哈努克省初級法院指出，「晚安小雞」本名陳能釧（31歲），「阿鬧」本名魯祖顯（34歲），他們來到柬埔寨目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。

2月12日晚間，陳能釧和魯祖顯開直播，展示在1棟大樓被保安發現和毆打，13日兩人又到西港唐人街再次開直播，陳能釧在鏡頭前慌張逃跑，聲稱被追捕，調查發現全是自導自演。

網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散布不實訊息偵辦，15日下午開記者會說明。（記者李奕昕／翻攝）

刑法第五條規定，在中華民國 領域外犯內亂、外患、妨害公務、妨害自由、公共危險、毒品 、偽造文書、加重詐欺等罪，可用台灣刑法處罰。

律師范振中表示，類似晚安小雞等國人在境外犯罪，日後被驅逐出境回台，台灣都有審判權，但檢察官想要起訴、法官欲定罪，關鍵都在證據取得困難，若柬國拒絕提供相關卷證資料，就算人回來了，要另行定罪有難度。