黑白集／賺眼球成階下囚 粉絲醒醒

網紅「晚安小雞」謊稱在柬埔寨詐騙園區探險被擄，遭毆打、搶走現金後逃出。自拍影片破綻重重，柬國警方迅速追查捕獲他和同夥「阿鬧」，兩人當即跪地認錯，仍遭判刑兩年。這齣粗製濫造的假戲，應把19萬「雞粉」打醒了吧！

在台灣，「晚安小雞」就以夜訪鬧鬼區聞名。膽子玩大了，這次把腦筋動到惡名昭彰的柬埔寨詐騙園區，還帶了道具去假造飯店鬧鬼。千算萬算，沒料到柬國政府正力圖洗刷治安黑洞的汙名，網紅踢到鐵板立即被捕，冒險英雄瞬間變成狗熊，還淪為階下囚。

這場鬧劇，不僅是「晚安小雞」的現世報，也是台灣網紅遍地的照妖鏡。近年，「網紅」成為台灣大學畢業生第一名的「夢幻職業」，認為這是名利雙收的職業，並擁有很大的影響力。但要靠專業和創意持續吸引粉絲眼球，其實並不容易，不少網紅是靠耍詐、充闊、賣萌、裝慘來博取流量。

去年中國大陸破獲11個農村網紅，以「裝慘裝貧病賣假貨」吸引民眾掏錢贊助；但悲慘故事攏係假，清純少女、孤苦阿嬤都是演出來的。另一名大陸網紅還以母親罹癌為由，獲得台灣500多萬元台幣的愛心捐款，他還訕笑台灣人太好騙。

社會怕的不是想方設法蹭流量的網紅太多，怕的是以崇拜眼神看詐騙的呆粉太多。小雞被關，該醒的何止雞粉！