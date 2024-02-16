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拍同事打靶上傳抖音 女警挨罰

記者陳宏睿／台中16日電

平時協助同事常訓勤務的台中市第五警分局國姓女助教，與同事至沙鹿靶場射擊訓練，她以手機拍攝同事打靶畫面，編輯後上傳「抖音」。有網友發現後在臉書社團質疑，因國女連日休假，分局已請她在上班時，提出職務報告，將依違反相關勤務規定，開會議處，預計將記申誡以上處分。

國姓女警員（54歲）從警34年，調任第五分局已12年，編制在警備隊。國女本月1日與同事前往沙鹿靶場訓練射擊，她以手機拍攝同事射擊訓練的過程，隔天編輯影片後上傳「抖音」，6日分局發現後，告誡國女刪除下架。

不過有網友截圖後，又在11日時在臉書社團「靠北police」發布貼文，質疑「把訓練畫面跟訓練場地上傳對岸抖音」、「真的可以嗎」。

第五警分局表示，此案是分局主動發現，要求國女刪除下架，影片有標示「台中市政府警察局」，屬個人不當行為，非市警局授權發布；國女休假至15日，16日會要求國女提出職務報告，再依違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點議處，預計將記申誡以上處分，另外加強管考。

依規定，警員因執行公務取得的攝錄影音資料，不論攝錄器材是公有還是私人，都受到該管理要點的規範，未經核准，擅自調閱、複製、使用或銷毀影音資料，都會被單位認定是違反規定，依相關獎懲規定究責。

抖音 臉書

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