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台中熟女警助教拍同事打靶...上傳「抖音」惹議遭議處

記者陳宏睿／台中15日電
台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議處。（取材自靠北police）
台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議處。（取材自靠北police）

台中市第五警分局國姓女助教被爆料，涉將同事在靶場訓練的影片，經過編輯之後，上傳中國大陸開發軟體「抖音」，不過因抖音已是行政院規範公務人員禁用的軟體，引發爭議，第五警分局表示，15日天將請涉案人提供相關職務報告，依規定作行政處分，但不會調離分局。

第五警分局國姓女助教，年約54歲，已在分局任職12年，編制在警備隊支援訓練助教工作，不過近日國女被網友在「靠北police」爆料，涉將同事在沙鹿靶場開槍訓練的影片，重新編輯後上傳「抖音」軟體，網友質疑「把我們訓練畫面跟訓練場地上傳對岸抖音」、「真的可以嗎」，引發議論。

第五警分局表示，有關社群反映分局女助教，將同仁常訓過程拍攝影像，上傳至個人抖音帳號，該影片經分局主動發現後，在6日即告誡女助教立即刪除下架，其中影片中標示「台中市政府警察局」屬個人不當行為，非警察局授權發布的影片。

五分局指出，女助教將執行公務取得的攝錄影音資料上傳抖音，已違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點（下稱警察影音資料管理要點）的規定，今天會要求女助教提供相關報告後，開會議處，分局也已嚴正告誡、加強管考。

依據規定，警員因執行公務取得的攝錄影音資料，不論攝錄器材是公有還是私有，都受到警察影音資料管理要點的規範，未經核准，擅自調閱、複製、使用或銷毀影音資料，都會被認定是違反規定，會被依相關獎懲規定究責。

台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議...
台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議處。（取材自靠北police）
台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議...
台中市第五警分局女助教涉將同事打靶影片上傳抖音，引發議論，分局得知後，將依規定議處。（取材自靠北police）

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