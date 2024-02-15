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涉謊報遇劫 網紅「晚安小雞」遭柬警拘留 台尊重

記者李隆揆／台北15日電
直播主「晚安小雞」傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，刑事局介入聯繫後證實他在柬埔寨被帶回偵辦。（記者李隆揆／翻攝）
直播主「晚安小雞」傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，刑事局介入聯繫後證實他在柬埔寨被帶回偵辦。（記者李隆揆／翻攝）

網紅「晚安小雞」近日直播稱在柬埔寨「凱博園區」被毆打搶錢，但遭質疑自導自演，引發社會關注，14日傳「晚安小雞」遭控誹謗，已被柬埔寨當地警方拘留，對此台灣刑事局表示，「晚安小雞」因涉嫌散布不實訊息被帶回西港警局偵辦，台方尊重當地司法調查，持續與對方保持聯繫。

刑事局表示，「晚安小雞」14日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散布不實訊息，後續尊重當地司法調查，刑事局駐越南連絡官將持續和駐外單位、當地警方保持聯繫；參考先前類似案例，柬埔寨警方可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能行使罪」偵辦移送。

據了解，帳號「晚安小雞」的陳男時常拍攝上傳「夜闖凶宅」等探險試膽影片，2020年11月在台北市鄭州路某廢棄建築內探險時，意外發現一具遭動物啃食過的乾屍，報警處理後暴紅，後續持續拍片吸睛，同時經營直播拍賣，卻多次因擅闖廢棄建築、指民家鬧鬼、稱遭持刀客追殺等惹議，遭人提告追究，影片可信度也被質疑。

陳男2月12日突開直播，他衣著不整，狼狽稱在柬埔寨「凱博園區」附近遭人拘禁毆打搶錢，趁隙脫逃後才能用手機開直播，旋即引起大批網友關注，部分民眾質疑他自導自演博眼球，刑事局第一時間也表示，並未接獲任何報案及求助訊息，但陳男的網紅友人仍在網路上發文，稱案發後已向警方備案。

事件在網路上瘋傳，柬埔寨西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）13日在臉書上發文貼出陳男照片，請網友協尋陳男，14日傳出陳男已被柬埔寨警方拘留。刑事局證實，陳男因涉嫌散布不實訊息遭柬埔寨警方帶回偵辦，台方尊重當地司法調查，將持續與對方保持聯繫。

刑事局還提到，參考先前類似案例，柬埔寨警方可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能行使罪」等三項罪嫌送辦陳男；據悉警方參考的案例就是2022年曾傳出的「中柬血奴案」。

2022年，一名陸籍李姓男子自爆被從大陸騙到柬埔寨非法拘禁、多次抽血，自稱介入施救的中柬義工隊長、陸籍陳姓男子也加碼爆料相關「血奴案」不只一起。

全案事後被柬埔寨檢警認定是造謠，李男、陳男及出面作證的醫師等人遭起訴，法院同年8月李男2年徒刑、陳男等其餘人員罰金約1000美元。

歧視 越南 臉書

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