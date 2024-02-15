台中長腿美容師控男性侵…結局竟是她要吃5月牢飯

台中市一名女美容師在三年前指控陳姓男子涉嫌對她上下其手，疑在汽車旅館對她下藥後性侵，女子事後提告，不過陳男提供手機錄影，當女子無意識模糊狀況，面對鏡頭還說「我腿很長」，陳男也說，女子因他未依約給一個月15萬元（台幣，下同，約4773美元）「包養費」才提告，二審認女子誣告，判刑5月確定。

判決指出，陳姓男子在通訊軟體微信 認識擔任美容師的輕熟女，陳男在聊天時，詢問女子是否同意「給養嗎」，還稱「曾長期配合一個8萬的」，但女子直說「8萬不如自己工作」，後來雙方坦妥以一個月15萬元的價格包養。

陳男在2021年10月6日晚間10時許，相約與女子在南區一家汽車旅館內，發生性行為，但陳男事後沒有給付費用，也沒提供副卡，女子氣得前往醫院驗傷後，報警提告妨害性自主。

女子指控，陳男疑在飲料內下藥，導致她到汽車旅館內，突然「身體發熱」，感覺性欲高漲，接著就被陳男性侵得逞。

不過陳男否認犯行，強調二人到汽車旅館內是「約砲」，從頭到尾女子都沒有反抗，還提供當時在汽車旅館內的手機錄影，當時陳男拍攝女子的雙腿，直說「長腿」，女子則回應「我腿很長，所以常買不到褲子」等語，過程中女子意識清楚。

陳男在2022年6月間，獲得檢方不起訴處分確定後，向警方提告女子誣告，女子在檢方訊問時，承認當時有同意與陳男發生性行為，但是「有條件同意」，還說當時陳男承諾一個月給15萬元費用，才同意發生性行為。

檢方依誣告罪起訴女子後聲請簡易判決處刑，台中地院法官判刑6月，女子不服提出上訴，二審仍認定女子誣告犯行明確，審酌一切情狀後，撤銷原判決，改判5月徒刑，全案確定。