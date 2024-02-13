幼童公園玩沙挖到女嬰頭 生母涉殺嬰棄屍

台南市警三分局偵辦女棄嬰案，將生母依殺人罪嫌法辦。（本報資料照片）

台南市安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地，2月8日傍晚5點多有小朋友在玩沙時發現疑似娃娃嬰兒的頭，慌張地請母親察看後，竟發現是已死亡女嬰，連忙報處警理；警方調閱監視器畫面，查出女嬰是2月6日清晨翁姓生母涉嫌將她埋在該處，11日深夜循線帶回翁女，警詢後依殺人罪嫌移送台南地檢署法辦。

南檢向法院聲押，台南地院法官裁定指出，翁女涉犯生母殺嬰、遺棄屍體犯行、有羈押聲請書證據清單所證據可佐，足認涉犯刑法第274生母殺嬰罪、兒童及少年福利 與權益保障法第112條第項前段、刑法第247條第1項成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪等罪嫌疑重大。法官考量她甫生產後未滿2月，符合刑事訴訟 法第114條第2款情形，聲請人所為羈押及禁止接見通信聲請，於法未合應，都予駁回，併准予她具保台幣2萬元(約640美元)交保，並限制住居。

翁女（31歲）稱不知生下女嬰時是否活著，並不讓同居吳姓男友（21歲）知道此事，獨自一人埋下剛出生不久的女嬰，並在沙地上疊了小石塊。

警方指出，專案小組10日晚間持拘票前往翁女租屋處，將翁女及其男友拘提到案，並查扣剪斷臍帶剪刀，以及手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查，今年2月8日傍晚5點多，有名小朋友安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地在玩沙時，發現疑似娃娃嬰兒的頭，慌張地請母親察看後，她竟發現是已死亡女嬰，馬上報警處理。警方調閱路口相關監視器畫面查出，女嬰是2月6清晨翁姓生母涉嫌將她埋在該處。

據悉，翁女和同居男友都是在工地工作的工人，從事鷹架工人，生活並不富裕。