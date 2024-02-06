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敬鵬大火6人緩刑 桃檢上訴批輕縱

記者周嘉茹、朱冠諭／桃園6日電
桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，桃園地院近日依業務過失致死罪，處董事長黃維金等6主管有期徒刑3至8月，均緩刑。(本報系資料照片)
桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，桃園地院近日依業務過失致死罪，處董事長黃維金等6主管有期徒刑3至8月，均緩刑。(本報系資料照片)

桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走六名消防員和兩名移工性命，桃園地院依業務過失致死罪，處前董事長黃維金等六人三至八月徒刑，均緩刑；桃園地檢署表示無法接受，將提上訴，昨並發「千字文」批敬鵬漠視工安，指判決不合比例原則。桃園地方法院回應，尊重檢方上訴。

桃檢指出，敬鵬六主管以易燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞消防區劃及間隔，使火災發生時未能有效阻絕火勢蔓延，且長達14年未按時清潔排熱風管；大火並非無法避免，而是六人長期漠視工安釀禍，最終導致六消防員及兩外籍員工罹難。

檢方參考司法院類似判決刑度資訊檢索系統，2019年5月29日修正公布前刑法類似判決共4903三件，宣告刑度99%皆為有期徒刑，共4830件，平均刑度7.5月，最高刑度4年2月；敬鵬如此巨大損害，原審只諭知3至8月不等徒刑，及5萬至50萬元台幣(約1595至1.6萬美元)不等公益金，顯然不合比例原則。

消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱認為判決太輕，法院應更審慎衡量刑責。他說從敬鵬到明揚大火，都顯現工廠防災措施改革刻不容緩，呼籲盡速修改相關法律。

桃園市政府說尊重判決，呼籲各方記取教訓，防止不幸事件再發生；消防局表示，依內政部敬鵬火災專案報告，有關垂直區畫完整性、違規擴建占用防火間隔、製程排氣風管材質及定期清理等，建議確實執行，降低防救災風險。

內政部

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