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台中女監爆女受刑人掙脫手銬踢打管理員 法官重判3月

記者陳宏睿／台中6日電
台中市高姓女子在去年進入台中女監執行，涉嫌攻擊掙脫手銬，攻擊監所管理員。(圖／台中女子監獄提供)
台中市高姓女子在去年進入台中女監執行，涉嫌攻擊掙脫手銬，攻擊監所管理員。(圖／台中女子監獄提供)

台中市高姓女子素行不良，曾入監服刑，去年間她因涉毒被關進台中女子監獄，未料高女在舍房內高聲喧嘩，被戒護人員帶往接收中心加強觀察，未料高女高舉雙手，企圖掙脫手銬，戒護人員見狀打電話請求支援，高女卻以腳踢戒護人員數下，高女被依妨害公務罪送辦。一審認為高女對刑罰反應力薄弱，加重其刑，判刑3月，可易科9萬元。

判決指出，高姓女子（32歲）前因詐欺案件，在2021年時被判刑2月確定，她在同年底執行完畢出獄，但她仍不知悔改，去年9月間，又因施用毒品案件，被送往台中女監執行，同年9月7日，她因在女監舍房大聲喧嘩，被戒護人員帶往女監接收中心加強觀察。

當時蕭姓監所管理員看到高女高舉雙手，企圖掙脫手銬，蕭女趕緊打電話請求其他同事支援，未料高女看管理員已請求支援，仍不收斂態度，還直接出腳，以腳踢數下方式，攻擊管理員，高女隨後即被制伏，遭女監以妨害公務罪送辦。

台中地院審酌，高女前犯詐欺、毒品案件，雖與此次犯行罪名不同，但前因有期徒刑執行完畢後，仍故意再犯此罪，認定未能從徒刑中學到教訓，對刑罰反應力薄弱，認應依規定加重其刑，依法判刑3月，得易科9萬元，仍可上訴。

毒品 詐欺 監獄

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