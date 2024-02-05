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「下個被打可能是我」 台網紅陳沂遭揮拳狠踹畫面曝光

記者李隆揆、張睿廷／台北6日電
台灣網紅陳沂。（取材自陳沂臉書）
台灣網紅陳沂。（取材自陳沂臉書）

台灣網紅陳沂昨午在台北市松山區遭黃姓男子毆打，頭部擦挫傷，員警到場時黃男仍持續咆哮，遭依現行犯逮捕，隨後稱「認錯人」，警方詢後依傷害罪將黃男送辦，持續調查釐清確切案情及黃男犯案動機。

警方調查，39歲陳沂昨午4時許在松山區的中崙消防分隊前，遭21歲黃男徒手毆打，導致頭部擦挫傷，轄區中崙派出所員警獲報到場，黃男渾身酒氣、持續咆哮，員警立刻依現行犯逮捕黃男。

相關監視器畫面顯示，黃男在人行道上遇見陳沂後，先靠近假意搭訕後，突連揮數拳攻擊陳沂，再出腳踹陳沂，一旁民眾見狀立刻上前攔阻，陳沂才脫險。

監視器畫面顯示，黃男在人行道上遇見陳沂後，先靠近假意搭訕後，突連揮數拳攻擊陳沂，...
監視器畫面顯示，黃男在人行道上遇見陳沂後，先靠近假意搭訕後，突連揮數拳攻擊陳沂，再出腳踹陳沂。（記者李隆揆／翻攝）

據悉，陳沂受傷後到一旁的台安醫院驗傷、治療，旋即向警方提告傷害罪，黃男自稱是認錯人才毆打陳沂，但其酒測值僅每公升0.21毫克，對答正常，不是很醉，加上陳沂提出自己可能是因為最近與另名網紅連日唇戰，遭人尋仇，警方不敢大意，積極調查釐清當中。

陳沂常評論時事，先前因個資爭議提告「雞排妹」鄭采勻， 日前Toyz遭「超哥」當街毆打時曾公開力挺Toyz「打人就是不對」，並提及「下個被打可能是我」，未料昨天真的遭人毆打。

陳沂遭不明人士毆傷，引發關注，她在臉書發文表示，謝謝大家關心，「我不好，很害怕。」他不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者。陳沂提到，今天將在立法院開記者會說明，譴責暴力，謝謝各位。

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