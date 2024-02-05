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旅客擅自拉車長閥 新自強號突煞停

記者周彥妤、徐白櫻／台北5日電
台鐵第422次新自強號日前不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車有一名旅客擅自拉車長閥。示意圖。(本報資料照片)
台鐵第422次新自強號日前不明原因自動煞車停在金崙站，經查竟是第9車有一名旅客擅自拉車長閥。示意圖。(本報資料照片)

台鐵第422次EMU3000新自強號列車日前行經台東金崙站前時，突然緊急煞停，一度以為是列車故障，後來調查才發現，竟是第9車旅客擅自拉下車長閥，導致列車停駛，至於旅客身分鐵路警察局仍在調查釐清中。台鐵公司昨表示，此類違法情事過去十分罕見，警方說，依鐵路法最高可裁處100萬元(約3.2萬美元)，若造成公共危險還要負擔刑責。

EMU3000列車2日突然在不會停靠的台東金崙站緊急煞車，鐵路警察局花蓮分局台東派出所副所長莊世忠指出，當天上午9時多接獲台東車站通報該列車故障，臨時增停金崙車站。

台鐵公司表示，隨後第422次司機員巡查，發現第9車的車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，列車並無任何故障。

台鐵公司表示，調閱車廂監視畫面發現，當時第9車台東端有一名穿黑衣男性旅客，在列車進金崙站前拉動車長閥，以致列車緊急煞停於金崙站，該旅客拉動後並在金崙站下車。警方表示，已針對遭轉動的開關採集跡證，並調閱監視器影像，追查、過濾旅客身分。

台鐵公司副總經理劉雙火指出，設置在車廂內的車長閥，是在發生緊急事件時，供車長啟動緊急煞車所用，旅客不能操作。他說，車長閥設置處除貼有明確警告標示，不得任意觸控，也要用力拉下，一般守法民眾絕不會不小心誤觸。

台鐵公司營運安全處長林景山說，旅客擅自拉動車長閥的違規情事，至少十年未曾發生；台鐵公司已將列車監視畫面等相關資料，報請台東路警所偵辦，仍在追查旅客身分。

台鐵

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