涉洩密毒犯詐團 10天5律師收押、交保

律師李明潔（左起）、楊雅涵、鄭鴻威被控洩漏偵查內容給詐團，檢方聲押禁見獲准。(記者房荷庭／攝影)

律師劉政杰過去處理毒品 案件時，將偵查秘密洩給未到案共犯，還教唆被告作偽證，被法院宣告緩刑。不過，劉男於緩刑期間，又涉嫌將偵查內容洩給相關人，日前被調查局桃園市調處搜索約談到案，桃園地檢署複訊後依妨害秘密等罪命劉男100萬元台幣(約3.2萬美元)交保。

據了解，桃檢婦幼專組檢察官高玉奇承辦一起運輸販賣毒品案件時，訊問相關被告察覺說詞有出入，追查發現，得知劉政杰洩漏毒品案偵查資料，主動簽分案件調查洩密，由於毒品案尚在溯源，檢調未透露細節。

近來律師界不斷爆發違反倫理事件，包括「模範生律師」王晨桓在內，十天內有四名律師涉詐收押，律師成為詐團軍師，讓法界議論紛紛；有學者分析，問題核心在於市場太小，吃粥的和尚不斷增加，年輕律師缺乏案源，在金錢誘惑與職業道德下，只能選擇與邪惡妥協。

有律師坦言，法院、地檢署和律師往往都是相互尊重，過去律師捲入洩密案，院檢幾乎都是輕輕放下，包括緩起訴、聲請簡易判決或宣告緩刑，但從近期檢方強勢聲押、法院裁押的狀況來看，明顯感受到「風向在改變。」

2020、2021年間，劉政杰受託處理兩件運輸毒品案時，前往汽車旅館將偵查容洩給未到案共犯，還教唆其他被告作偽證，讓其他被告事先逃亡，另將被告咬出毒品上游的口供洩給相關人，被法院依教唆犯偽證罪判五月徒刑，另使人犯隱避罪判四月徒刑，緩刑五年，律師懲戒委員會決議停職四個月。

另外，律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、聲押庭閱卷的機會，指揮年輕學弟妹利用通訊軟體telegram拍照回傳偵查內容，讓詐團首腦規避查緝，台北地檢署聲押禁見鄭鴻威、楊雅涵、李明潔三名律師，台北地院昨晨裁准羈押。包括「模範生律師」王晨桓在內，檢方十天已羈押四名涉詐律師，另多人交保。

北院裁定指出，鄭威鴻收受高額報酬，慣用通訊軟體telegram與共犯聯繫，該軟體有單方刪除訊息功能，且與共犯間有大學學長、學妹關係，供述避重就輕，有事實足認有串滅證之虞。