高雄養生館藏春色 越南女「技巧好」吸引恩客慕名上門

高雄市九如二路一家養生館暗藏春色，警方查獲45歲武姓女子和謝姓男客剛完成性交易，另逮一名身穿小可愛候客的爆乳女服務生（如圖）。（記者石秀華／翻攝）

高雄市九如二路一家養生館暗藏春色，轄區警方接獲檢舉，探訪發現店內雇用越南 籍熟女，因技巧好，吸引嫖客慕名前往「鬆一下」，1月31日持搜索票搜索，當場查獲45歲武姓女子和謝姓男客剛完成性交易，另逮一名身穿小可愛候客的爆乳女服務生。

三民一警分局警方日前接獲檢舉，指位於九如二路一家養生會館雇用越南籍熟女替男客做半套性交易服務，吸引不少老司機前往消費。

警方探訪屬實，見熟機成熟，晚上10時35分許持搜索票前往養生會館搜索，一舉查獲越南籍女服務生武姓女子（45歲）和謝姓男客（41歲）剛做完性交易，兩人正準備離開。

謝男被警方攔下當場傻眼，無奈表示下班後來舒壓，竟被警方逮的正著；另有一名身穿小可愛爆乳的武姓女子（42歲）在候客。

警方在現場查扣保險 套、潤滑液及派遣單等證物，將柯姓負責人（44歲）及兩名武姓女服務生、謝男等4人帶回查辦。

武女坦承與謝男以1500元（台幣，下同）代價，從事60分鐘的半套性交易；候客的武女則坦承曾以1500到2000元不等代價從事半套性交易。柯男涉媒介非法性交易，和女服務生以三、七拆帳。