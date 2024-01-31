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警員哥掩護弟勾結詐騙集團 分成獲利上千萬元

記者蔡維斌、林保光／台北31日電

高雄市警林園分局林園派出所陳姓警員，涉與詐團勾結洩密，還為集團獻策教導規避查緝；雲林地檢署前天指揮調、警、廉搜索約談陳及弟弟等共八人，初估集團一年詐騙超過2億元，陳分成獲利上千萬元。檢方訊後聲押陳姓警員，法院昨晚裁准。

雲林地檢署去年7月指揮偵辦一起網路購買虛擬貨幣投資詐騙案，在虎尾逮捕林姓車手，從通聯與網路訊息追縱，陸續查獲集團20多人；其中27歲陳姓男子是主嫌之一，從查扣資料比對，發現陳男29歲哥哥是高雄林園派出所警員。

陳姓警員過去就曾因洩密案遭到緩起訴，被警方列管，檢方根據手機通訊發現陳姓員警涉嫌重大，前天指揮廉政署、警政署政風室、高雄警方到林園派出所及陳住處搜索，帶回陳姓員警及弟弟共八人，其中四人坦承犯行，訊後請回。

陳姓兄弟及劉姓、林姓男子否認，檢方昨天以涉犯貪汙、組織犯罪、洩密、加重詐欺、洗錢等罪嫌，有串證、逃亡、反覆實施為由，向雲林地方法院聲請羈押；法院昨晚裁准陳姓警員羈押，另三人請回。

據了解，陳姓員警涉嫌從去年初起，以洩密等方式勾結詐團，不僅洩露個資等資料，甚至充當集團軍師獻策，以「教戰守則」教導如何規避警方查緝。該集團每月詐騙達5000萬元，陳姓員警從中抽取2%到4%的不法利益。

檢警透露，陳姓員警平日交往複雜，弟弟曾就讀軍校，後來以經營金融公司之名在哥哥掩護下從事不法，兩兄弟喜愛名車，生活寬裕。

高雄市警林園分局昨火速對陳員記兩大過免職，並將林園派出所長改調非主管職務。

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