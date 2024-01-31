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「鍋具女王」菲姐打官司未給律師酬金 他提告贏了

記者林孟潔／台北31日電
菲姐甘玉惠。(本報資料照片)
菲姐甘玉惠。(本報資料照片)

「鍋具女王」菲姐（本名甘玉惠）向曾相戀35年的前男友丁洋機的冠彣公司提返還不當得利訴訟，並委任律師杜冠民擔任訴訟代理人，約定酬金為判決所得金額25%，最終官司判公司應賠償冠彣公司600萬元，但菲姐卻未依約給付150萬元給杜，被一狀告上法院，台北地方法院判菲姐應給付杜冠民150萬元，可上訴。

杜冠民提告主張，菲姐在對冠彣公司請求返還不當得利訴訟中，委任他擔任訴訟代理人，雙方簽立委任契約，約定酬金為判決所得金額25％，法院2021年判冠彣公司應給付菲姐600萬元及法定遲延利息確定，因此請求菲姐給付150萬元。

菲姐指出，她雖有委任杜冠民擔任訴訟代理人，但雙方沒有約定委任報酬是判決所得金額25％，契約上的手寫文字是杜冠民事後加的，沒有經過她的同意及簽認。

台北地院根據證人說法，認定雙方是在事務所洽談委任事務及報酬，由杜冠民當場書寫雙方約定內容而簽立契約，並非杜冠民事後加上的文字，因此手寫文字確實是雙方契約內容的一部分，杜冠民請求菲姐給付150萬元有理由，故判決菲姐敗訴，應給付杜冠民150萬元。

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