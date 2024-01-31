明揚大火百餘死傷 六高層遭訴求重刑

檢方起訴六人案由。(刑度 製表／劉星君)

知名高爾夫球大廠明揚國際科技公司屏東廠去年9月22日大火，釀十死百餘人傷，屏東地檢署依過失致死、公共危險罪等罪，起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠等六名幹部及明揚公司。檢方昨公布調查內容，批劉、呂漠視工安數據，只求生產，六人犯後飾詞狡辯、推諉卸責，分別求處本刑最高刑度五年至四年八月不等徒刑。

檢方調查，明揚2019年間即未依規定製作危害性化學品清單，且未在部分裝有危害性化學品容器標示成分、警告訊息及防範措施，被經濟部產業園區管理局高屏分局查出缺失。

起訴指出，明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠、協理鄭紹庭，督核參與公司經營，號稱經營國際知名企業，卻文飾工安數據，製造公司治理卓越假象，長期疏忽行為，惡積不可掩，事後狡辯，未見悔意。製造處協理鄭紹庭屢巡視倉儲，卻不聞不問，僅在乎衝高產能，賺取厚利為職志，置安全於不顧。