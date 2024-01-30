我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

楷模父勒死障礙兒 判4年定讞

記者林孟潔／台北30日電
黃姓男子拿2條手機充電線勒死患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。（本報記者／翻攝）
黃姓男子拿2條手機充電線勒死患自閉、妥瑞氏症的19歲兒子，最高法院依殺人罪判刑4年定讞。（本報記者／翻攝）

曾獲「父親楷模」黃姓男子三年前無法安撫多重身心障礙的19歲兒子入睡，拿兩條手機充電線緊勒兒子頸部窒息昏迷，送醫不治，黃事後向警方自首，最高法院依殺人罪判刑四年定讞。

黃和妻子長期照護、教養有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且智能不足、情緒障礙的兒子，兒子2021年8月24日晚上九時許，在住處不斷丟洗衣球進洗衣機，妻子制止而與兒子發生爭執。

黃帶兒子回房安撫入睡，但兒子情緒不受控制，黃不堪長期照顧壓力，先拿兩條手機充電線打結，再壓制兒子，從後方緊勒頸部，直到兒子窒息昏迷才放手，送醫後身亡。黃行凶後打電話向派出所自首「我殺死人了」。

黃坦承勒死兒子，但否認有殺人犯意，供稱兒子當時要求他蹲下、交互蹲跳，他面朝牆壁蹲在房間門旁，以眼角餘光見兒子作勢要過來打人，才起身把兒子壓制在地，順手拿充電線勒頸，不是故意要殺兒子。

法院認為，黃事先捆好兩條充電線，且犯後妻子崩潰抱他大腿、痛哭說「你把他救起來」，黃回應「不用救他了」、「都黑去了啦」，並一再向警方表示不用救人，顯見態度冷靜，未見懊悔、訝異或驚惶失措，認為黃有殺人犯意。

法院考量黃照護身心障礙兒子近20年，悉心撫養成人，也帶兒子四處就醫、參加社福團體課程，讓兒子學習技藝、人際相處，自己也學習如何改善親子關係，黃曾當選父親楷模、擔任社福團體理事長。

法院審酌黃承受長期照護兒子的壓力，本身也罹患憂鬱症，案發前適逢員工離職，黃得獨自完成工作，加上兒子治療成效不彰等多重壓力，才會萌生犯案動機；黃符合自首減刑要件，妻子、檢方均建請從輕量刑，一、二審皆依殺人罪判刑四年，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

親子 憂鬱症

上一則

美中搶布局…量子電腦解碼力強 恐顛覆全球資安

下一則

台灣同婚伴侶逾2.5萬人登記 過半是女性

延伸閱讀

墨西哥市恢復鬥牛 場內歡呼場外抗議

墨西哥市恢復鬥牛 場內歡呼場外抗議
知名律師事務所爭聘最高法院助理 簽約紅利給50萬

知名律師事務所爭聘最高法院助理 簽約紅利給50萬
合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費 最高法院將定奪

合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費 最高法院將定奪
坐牢26年死囚上訴 大法官受理

坐牢26年死囚上訴 大法官受理

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
長榮航空機師醞釀春節期間罷工，桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。記者季相儒／攝影

長榮機師罷工涵蓋這幾天 旅行業跳腳：已買不到其他票

2024-01-26 18:22
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺