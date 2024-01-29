疑爭女友宮廟外談判槍響 警追10多名共犯

江姓、鄭姓男子昨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，鄭腹部及大腿中槍被送醫，江向警方投案稱不滿女友與鄭交往，對空鳴槍後朝鄭開槍。記者黃于凡／翻攝

江姓、鄭姓男子昨天清晨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，江涉嫌開槍，鄭腹部及大腿各中一槍，被友人開車送醫急救未脫險；兩小時後江向警方投案，交出長、短槍各一把，稱不滿女友與鄭交往，對空鳴槍後朝鄭開槍。警方懷疑尚有一名男子開槍，將江依殺人未遂罪嫌移送，追查雙方10多名共犯。

警方調查，30歲江姓、27歲鄭姓男子疑為爭搶女友起爭執，該名女子先與江交往，再與鄭交往，昨清晨5時多雙方共10多人相約嘉縣布袋鎮嘉21線鄉道附近一間宮廟外談判，江與另名男子對空鳴槍一發後朝鄭開兩槍，鄭右下腹及右大腿各中一槍，腳步蹣跚由友人攙扶上車送醫急救，轉加護病房觀察。

警方趕到時兩派人馬已離開，查出江涉案後策動，上午7點多江赴布袋警分局投案，交出長、短槍各一把及一枚子彈，稱鄭與他的女友交往，聯絡他談判，現場發生爭執，他對空鳴槍後朝鄭開槍。對於開幾槍、用長槍或短槍射擊，江前後說詞不一，交代不清。

警方在場拾獲三枚彈殼，調閱監視器發現除了江，另有一名男子疑似開槍，江一方共乘兩輛汽車、鄭一方三輛車，持續追查共犯。

據調查，江無業，因毒品 案被通緝 ，曾被查獲毒品、妨害自由案，鄭未被查獲過案件。警方在醫院戒護鄭，視傷勢復原狀況偵詢釐清，追查糾紛原因及槍彈來源。