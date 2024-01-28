家長淚訴師強灌食、膠帶捆綁... 大直幼兒園虐童最新調查結果曝

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局日前針對虐童2名教保員各開罰60萬元，終身不得擔任教保員，但家長質疑其他園所人員知情不報，教育局表示，今年1月召開會議，因案涉範圍擴大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。示意圖。（本報資料照片）

國防部 委託實踐大學經營的大直幼兒園日前傳出虐兒事件，兩名涉虐老師遭分處最重罰款台幣60萬元（約1.9萬美元），但有家長向本報投訴，質疑園方、老師知情不報，直到家長發現，才先一步向教育局 通報。教育局表示，經調查開會後已對園所負責人依法裁罰最重罰緩6萬元，至於知情未報，因案涉範圍擴大，需再約談調查，預計2月中有結果。

「當孩子拿著膠帶要你綁他你有什麼感受？」家長淚訴，這群孩子僅2、3歲，很多生活常規都是需要耐心教導，教育，但身為教育現場的幼兒園老師卻使用暴力，吃飯時強灌、用膠帶捆綁幼童手腕、將幼童推倒在地或櫃子、無故踹幼童椅子等暴力手段，不少家長看到監視器畫面，「心都碎了」，甚至不敢相信孩子遭受非人的虐待。

家長質疑，發生這種事情，從上到下都有責任，教育局在去年底僅針對2位老師處最高罰則，終身不聘任，然而從監視器畫面看到卻是多位老師、助教、行政人員看到事情發生時，選擇知情不報，甚至主動離開把門關上，「園所負責人不可能沒責任。」呼籲應重新檢視園所管理階層級在職人員適任性。

教育局表示，去年已針對兩名虐童教師，分別裁罰60萬元，且終身不得再擔任教保員，負責人部分則依「教保服務人員條例」處6萬元最重罰鍰；針對相關人員疑涉有知情未報及不當管教，去年底已組成調查小組，今年1月召開會議，因案涉範圍擴大，需再訪談調查，委員同意展延，預計2月中召開認定委員會審議。