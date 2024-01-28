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洩密、洗錢… 無良律師賺黑心錢

台灣新聞組／台北28日電
近年律師競爭激烈，不少律師為開拓案源，大賺黑心財，光怪陸離之事層出不窮。也有律師打了官司，卻收不到律師費。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）
近年律師競爭激烈，不少律師為開拓案源，大賺黑心財，光怪陸離之事層出不窮。也有律師打了官司，卻收不到律師費。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

有模範生律師封號的王晨桓竟是ACE詐騙首腦，日前遭收押，消息震撼律師圈，連國內刑法學者李茂生都在臉書感嘆，「真是知人知面不知心」，近年律師界競爭激烈，不少律師為拓展案源，昧著良心賺黑心財，以致光怪陸離之事層出不窮，包括洩密、教唆偽證、拿偵查閱卷資料外出影印、仙人跳、協助洗錢等，令許多敬業律師不勝唏噓。

更誇張的是，警調機關偵辦緝毒案件時，常鎖定施用毒品「助性」的同志，實務上曾抓過同志吸毒，分析扣案物證溯源，發現毒品來源竟是律師，律師還向被告誇耀「看你要多少克我都有」，堂堂律師竟然涉及販毒，令檢警訝異。

洩密是現今偵查實務最嚴重的問題，有些律師的配偶在司法機關服務，靠著「賢內助」充當無間道打探偵查資訊，再把消息賣給當事人，藉此獲取當事人信賴與依賴，經年累月「建立口碑」後，案件不僅源源不絕，還可以坐地喊價，當事人也只能埋單。

近來大力掃蕩詐團，但主謀通常逍遙法外，原因是幕後有律師協助操盤設斷點，詐團主謀若得知旗下水房被偵獲，會幫水房成員委任兩家不同事務所律師，用意是彼此監視制衡，看律師有無勸被告「認罪咬出上游」。律師蔡坤鐘說，律師受委任就有保密義務，是不能也不可以將委託人的機密透露。

蔡坤鐘指出，曾有黑心律師與仙人跳集團合作，透過有姿色女子找名人一夜情，趁機竊錄性影像，再以影像曝光為要脅，約在特定律師事務所談和解拿錢，這些事情因保密條款鮮少曝光，一直藏於檯面下。

從檢察官轉任律師的李茂增說，律師常會接觸三教九流人士，即便被視為高收費服務業，但賺的錢仍有上限，想賺大錢，建議轉職從商較適合。

另外，律師接受委任卻收不到錢，也是律師界面臨的困境。台中市有律師事務所成立臨時「催債編組」，針對欠費客戶，派出律師、助理逐一追討，畢竟律師也是血汗工作。

一般會拖欠律師費的當事人，大多因刑案臨時被拘捕，在急病亂投醫的狀況下，四處請友人洽詢律師，律師為增加案源，都會陪偵或陪訊。但被告如交保，通常會把律師費當成保金交給法院，若聲押獲准，律師費就來個甩鍋不理，律師也是被「詐騙」的高風險行業。

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