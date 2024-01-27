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涉嘲身障陸網紅道歉 反諷赴台後「應歌頌民進黨」

台灣新聞組／台北27日電
王志安（中）上「賀瓏夜夜秀」引發爭議。（取材自臉書）
王志安（中）上「賀瓏夜夜秀」引發爭議。（取材自臉書）

中國大陸前「央視」調查記者王志安，在「賀瓏夜夜秀」中的言論涉歧視身障人士，遭網友砲轟，他日前於社群表示願向被他嘲諷的立委候選人陳俊翰道歉，昨再分享他YouTube頻道歉影片，標題寫道：「徹底認慫，今晚王局給所有人道歉：王局給所有人道歉 」，但影片卻是「僅限頻道會員收看」。

王志安透過YouTube影片公開向陳俊翰律師、民進黨及賀瓏夜夜秀道歉。（翻攝自Y...
王志安透過YouTube影片公開向陳俊翰律師、民進黨及賀瓏夜夜秀道歉。（翻攝自YouTube）

王志安在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議後，他昨天開直播向陳律師、賀瓏夜夜秀與民進黨道歉，還說「我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了」。

王志安承認在（賀瓏夜夜秀）現場中間有個肢體動作模仿殘疾人，本想親自向陳俊翰道歉，但陳的助理拒絕，並說不必向陳俊翰道歉，而是要向台灣所有殘障人士道歉。

「所以我今天就通過我自己的節目，公開給陳律師本人道歉，同時我也給所有台灣的殘障人士來道歉。」王志安說。

王志安還對民進黨表達歉意：「我真的對不起民進黨，我到台灣之後就應該歌頌，歌頌民進黨。整個台灣民主制度不但是華人之光，還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光……這才對呀，我怎麼能批評台灣呢，怎麼能批評民進黨呢？」

王志安還說：「我作為一個從來沒選舉過的人，從中國來的人，我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了。」

對於道歉影片「僅限頻道會員收看」，網友直言「道歉（會員限定）笑死」、「要看他道歉還得收一筆手續費」、「第一次看到這麼不要臉的」，而有網友已於PTT分享影片主要內容，主要在於陳律師要他跟台灣的身障人士道歉，王志安說自己錯了，以為台灣言論尺度很大，但他也認了確實冒犯的身障人士，同時也因帶給「夜夜秀」麻煩爭議而致歉，也向台灣民進黨政府道歉，表示他是外人沒資格批評台灣民主選舉，最後嘆回不去中國，也無法來台灣了。

民進黨 歧視 華人

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