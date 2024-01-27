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錢櫃大火開庭 倖存者坐輪椅控「至今等不到合理道歉」

記者林孟潔／台北27日電
錢櫃KTV台北林森店三年多前大火造成6死67傷。（本報資料照片）
錢櫃KTV台北林森店三年多前大火造成6死67傷。（本報資料照片）

錢櫃KTV台北林森店三年多前大火造成6死67傷，錢櫃董事長練台生等多人被訴，台北地方法院昨開庭，蔡姓被害人坐輪椅出庭表示，當時沒有人通知火警，他聞到異味才緊急逃生，他是「拿生命在唱歌」，但至今「四年多等不到合理的道歉」，法院言詞辯論程序終結，定5月15日宣判。

蔡在法庭上指出，他案發前在七樓包廂唱歌，但火災時沒有人通知，他案發後雖撿回一命，但身心受創，且有嚴重後遺症，但錢櫃至今不願意承認錯誤，並認為若不是人員疏失，不會發生如此重大的意外。

張姓被害人表示，他當天是從安全梯走到天台才獲救，但還是有很多人困在包廂而喪命，且他也發現安全門、火災受信器都沒有作用，且當時有200多名消費者，錢櫃人力不足，沒有通知，也沒有協助逃生，他至今仍須接受精神科治療，但錢櫃委任律師卻還質疑必要性，打壓被害人。

錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）
錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）

練台生表示，他一年收入約3、4億元台幣，此次大火對公司打擊非常大，希望法官可以還他清白，並已透過保險公司與多名被害人、家屬和解，同意賠償1億餘元台幣；其餘被害人部分，民事庭法官判多少，他就會賠多少。台北地院昨言詞辯論終結，定5月15日宣判。

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