我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

越籍偷渡客氾濫、失聯移工逾8萬人 監委憂國安危機

記者蔡晉宇、廖炳棋、張宏業／台北27日電
這幾年偷渡事件頻傳，海巡去年8月在屏東枋寮攔截了一艇搭載19名偷渡客欲伺機搶灘上岸的動力橡皮艇，並移送偵辦。（圖／第8巡防區提供）
這幾年偷渡事件頻傳，海巡去年8月在屏東枋寮攔截了一艇搭載19名偷渡客欲伺機搶灘上岸的動力橡皮艇，並移送偵辦。（圖／第8巡防區提供）

西部海岸去年2月至4月出現多具不明浮屍，監察委員葉大華、浦忠成昨天表示，近五年查獲偷渡外來人口高達1128人，又以越南籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，不過，監察會並未糾正行政院，僅是「促請」行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，以壓制人蛇集團氣焰。

據統計，2007年全台失聯移工估2萬多人，如今翻四倍變8萬多人。但移民署人力卻沒明顯增長，維持2000多人的規模，負責查緝失聯移工的專勤隊，更只有500多人，還得扣除內勤人力，以台北、新北、桃園市專勤隊為例，人數只有數十人，卻要面對失聯移工數千人，就算有警察、海巡等友軍支援查緝，能量依然不足。

監委指出，海巡署在去年2月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」，且海洋委員會曾建議成立情資連繫平台，但各查緝機關竟以有違偵查不公開為由反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，恐成國安顧慮。

監委表示，受矚目的14名越南籍偷渡人士海上浮屍案，經移民署查核，其中13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，七人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工。根本原因是台灣勞動市場供需不平衡，但近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧並無共識，必須檢討改進。

越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心
越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心

監委指出，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務。

葉大華表示，越南移工對台灣法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形氾濫，本應由越南政府負起責任，但越南政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國談判。行政院應研議如何透過政府力量，促越方正視並共同謀求具體改善之道。

監察委員指出，越南籍偷渡人口居高不下，第一線移民官對於人力不足早有怨言，加上勤務繁重，人力增加進度趕不上，反造成不少移民官出走，寧願到其他部會任職。

有移民官說，失聯及偷渡移工問題，牽扯到勞動部政策規畫、民間人力仲介佣金等環節，說穿了就是經濟問題，移工會失聯、偷渡，就是因打黑工的利益高於合法管理下打工的收入。

偷渡 越南 移民

上一則

新聞評論／公共藝術和文策院爭議 曝文化部撒錢痼疾

下一則

游錫堃拚院長連任若輸 「續任國會議員大有人在」

延伸閱讀

這個國家很「吸金」 美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

這個國家很「吸金」 美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額
越南河內捷運不甩爭議 再次考慮「中國方案」簽署合作備忘錄

越南河內捷運不甩爭議 再次考慮「中國方案」簽署合作備忘錄
Target百貨 推出融入越南春節文化商品

Target百貨 推出融入越南春節文化商品
越女想嫁有錢人遭拐賣 中國蛇頭藏身越南被逮

越女想嫁有錢人遭拐賣 中國蛇頭藏身越南被逮

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
（取自臉書╱丁士芬主播 Sophia）

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

2024-01-25 13:25
高雄昨晚驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝

1家5口窩居249呎出租房 台年輕夫妻與3幼子陳屍一張床

2024-01-22 13:40
紐約時報專欄作家紀思道在24日發表的文章寫道，製造全世界約九成最先進晶的台積電是他能想到史上唯一一家要是被迫停產，就可能造成全球大蕭條的企業。資料照片。(美聯社)

紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

2024-01-26 09:32

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資