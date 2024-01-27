越籍偷渡客氾濫、失聯移工逾8萬人 監委憂國安危機

這幾年偷渡事件頻傳，海巡去年8月在屏東枋寮攔截了一艇搭載19名偷渡客欲伺機搶灘上岸的動力橡皮艇，並移送偵辦。（圖／第8巡防區提供）

西部海岸去年2月至4月出現多具不明浮屍，監察委員葉大華、浦忠成昨天表示，近五年查獲偷渡 外來人口高達1128人，又以越南 籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署、移民 署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，不過，監察會並未糾正行政院，僅是「促請」行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，以壓制人蛇集團氣焰。

據統計，2007年全台失聯移工估2萬多人，如今翻四倍變8萬多人。但移民署人力卻沒明顯增長，維持2000多人的規模，負責查緝失聯移工的專勤隊，更只有500多人，還得扣除內勤人力，以台北、新北、桃園市專勤隊為例，人數只有數十人，卻要面對失聯移工數千人，就算有警察、海巡等友軍支援查緝，能量依然不足。

監委指出，海巡署在去年2月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」，且海洋委員會曾建議成立情資連繫平台，但各查緝機關竟以有違偵查不公開為由反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，恐成國安顧慮。

監委表示，受矚目的14名越南籍偷渡人士海上浮屍案，經移民署查核，其中13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，七人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工。根本原因是台灣勞動市場供需不平衡，但近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧並無共識，必須檢討改進。

越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心

監委指出，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務。

葉大華表示，越南移工對台灣法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形氾濫，本應由越南政府負起責任，但越南政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國談判。行政院應研議如何透過政府力量，促越方正視並共同謀求具體改善之道。

監察委員指出，越南籍偷渡人口居高不下，第一線移民官對於人力不足早有怨言，加上勤務繁重，人力增加進度趕不上，反造成不少移民官出走，寧願到其他部會任職。

有移民官說，失聯及偷渡移工問題，牽扯到勞動部政策規畫、民間人力仲介佣金等環節，說穿了就是經濟問題，移工會失聯、偷渡，就是因打黑工的利益高於合法管理下打工的收入。