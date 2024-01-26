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高雄5口命案見關鍵勒痕 3子定調他殺

記者張議晨、石秀華、林保光／高雄26日電
高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。（記者石秀華／翻攝）
高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。（記者石秀華／翻攝）

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子日前和三名稚齡兒子陳屍高雄出租套房，檢警25日完成解剖複驗，兩名兒子有明顯一氧化碳中毒跡象，么兒頭部則套塑膠袋，有淺淺勒痕。依現場環境判斷，應無外力介入，三稚子定調為「他殺」，但哪位大人動手，仍需由現場採集到的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷。

根據犯罪被害人補償金機制，被害人遺屬最高可領台幣180萬元（約5.7萬美元）；犯保高雄分會主任吳瓊華表示，依法律實務，孩子死亡均認為「非自願」，三名幼童均屬犯罪被害人，祖父母依法可請領犯罪被害人補償，金額由審議會審定。

高雄警新興分局中山派出所21日晚間接獲報案，警消前往袁女一家租屋處，破門後屋內瀰漫煙霧，林男、袁女及3歲、6歲、7歲稚兒，分別躺在床上及床旁，五人均明顯死亡。

警方追查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家五口當時僅受輕傷，沒想到回家後傳出憾事。監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小就未再出門，僅林男20日傍晚外出購物約半小時，全家人就沒再外出。

檢警與法醫解剖五名死者，林男和袁女雙方家長均到場。因林男、袁女有借貸紀錄，加上孩子就讀私立小學、幼兒園，不排除經濟重擔讓一家人不堪負荷。

警消當晚入內時，屋內門窗緊閉且完全密封，一家五口有四人膚色呈粉紅狀，應為一氧化碳中毒所致，屋內沒找到毒、藥物包裝。

不過，么兒頭部有塑膠袋，頸部有輕微勒痕，膚色較無中毒產生的紅潤狀，疑是遭大人殘忍殺害，由現場採集的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷是誰動手。

DNA

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