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逃亡10年通緝犯 靠身分證影本...騙走6處房產

記者廖炳棋／台北26日電
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝

只靠著一張身分證影本，被通緝逃亡10年的43歲翁姓通緝犯，竟與4名同夥騙走6處房產，房屋所有人都不知情，其中兩處房產被順利過戶到自己名下，還將房子押給錢莊借貸；台北市刑大偵二隊接獲被害人報案後，日前陸續逮捕翁嫌等人。

翁嫌10年前因為詐欺、偽造有價證券、偽造文書及媒介外籍女子來台等罪嫌，遭台北、新北、台中、彰化等地方檢察署發佈通緝，通緝期間他化名友人身分四處躲藏，打零工為生，並由許姓同夥替他租屋藏匿。

翁嫌打零工認識不同友人後，藉口有管道可兌換餐卷、旅遊補助等，誘騙擁有房屋所有權的友人爸媽，給他身分證影本或照片，隨後他找來46歲的許姓同夥等人，偽造本票、委託書、借款契約，前往調解委員會。

許姓同夥等人拿著委託書，代表被害友人的一方，翁嫌則拿本票及借款契約，假裝是被害友人的債主，在調解委員會上，聲稱有債務糾紛，兩方一搭一唱，許姓同夥假意將原本被害友人的房屋，抵押給翁嫌還債。

調解委員會見雙方同意，給出調解核定書，翁嫌與同夥就以核定書到地政事務所過戶，被害人仍渾然不覺，住得好好的房屋已經變成別人的。

翁嫌從2020年開始，以此手法成功騙走6處房產，其中4戶因他沒有錢支付贈與稅，無法完成過戶；另外兩間房屋，他支付近百萬元贈與稅後，順利過戶到自己名下，兩戶價值約有台幣3000多萬元。

翁嫌原本想賣房，但因被害人還住在屋內，他無法帶人看房只好打消念頭，但他找上民間錢莊，以房屋質借百萬元供自己花用。

被害人發現房屋遭過戶，向台北市刑大報案，警方去年底確認翁嫌藏身北市中正區後，趁他出門打零工時逮人，並查扣假身分證、上億元假本票，又在手機中釐清共犯身分，今年1月陸續逮捕許姓共犯等4人。

翁嫌因好賭成性，以騙來房屋質借來的百萬元已花用殆盡，目前警方查扣已過戶的兩產，依加重詐欺、偽造有價證券、偽造文書等罪嫌移送翁嫌等5人，由於翁嫌遭發布4條通緝，依規定解送相關單位歸案。

翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產...
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產...
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
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翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝
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翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產...
翁姓男子只憑著身分證影本，就夥同共犯，以假本票、假委託書等偽造文書，騙走6處房產，被害人報案後，台北市刑大循線逮人。記者廖炳棋/翻攝

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