想性侵酒女 被吐一身沒得逞…歌手兒判2年8月刑

藝人郭桂彬（中）以一曲「海波浪」聞名，但他的兒子郭承霖則數度觸法。圖／聯合報系資料照

以「海波浪」一曲聞名的歌手郭桂彬，兒子郭承霖2020年開車肇事逃逸，警察登門搜索意外查獲約200包毒咖啡 包、K他命，檢方依毒品 危害防制條例、公共危險罪起訴。郭承霖於2021年4月上酒店，將酩酊大醉的酒女帶到旅館試圖性侵，因蘇姓經紀人狂call她，郭竊走手機。台北地院依乘機性交未遂、竊盜罪判郭2年8月徒刑，台灣高等法院25日駁回上訴。

郭承霖案發時只有25歲，他從事中古車與毒品買賣，月收入約15萬元（台幣，下同），有4個小孩。

郭坦承2021年4月27日晚間有到台北市大安區一家禮服店消費，並在翌日凌晨3點10分買下一名酒女至當日早上6點的上班時數（框出），而與酒女一同離開酒店。郭說，進房間後，他掀開酒女的上衣、褪去她的內褲想性交，但女方突然在他身上嘔吐，他見狀就沒再繼續。

郭說，他以1萬元和酒女談妥性交易，女方離開酒店時還有意識，否則他不可能通過層層人員將她帶離，因酒女嘔吐，令他覺得「不開心」，在一旁抽K菸。郭否認性侵，並指證人在偵查中未提到他要找酒女「做S」，是因為擔心涉入媒介性交易罪名，且恐讓酒店無法開下去。

酒女表示，到包廂陪酒2個多小時就失去意識，郭承霖沒有以1萬元的代價要她性交易，她有意識時就已經是赤裸在旅館床上，不知衣服何時被脫掉。

北院審酌郭承霖明知「框出」不包含性交易，卻為滿足性欲而把女方帶到旅館乘機性交，因女方嘔吐才沒得逞，他不但不尊重被害人身體自權，還偷走對方手機，判他2年8月徒刑。

案經上訴，台灣高等法院維持一審見解，判上訴駁回。