「模範生律師」竟是ACE詐團首腦 律師界驚嘆：不可思議

調查局在王晨桓住家電視櫃搜出紅包與大筆現金。圖／調查局提供

台灣前大三ACE王牌交易所爆出虛擬貨幣 詐騙，主謀林耿宏收押後，調查局清查手機通訊軟體，發現ACE實際負責人竟是知名建業法律事務所所長王晨桓，王晨桓不僅擔任詐團軍師，還幫忙操縱價格漲跌，台北市調查處在王晨桓住家與辦公室搜出近5000萬元（台幣，下同，約159萬美元）現金，台北地檢署25日凌晨聲押獲准；王晨桓是台大法律系畢業，在律師界形象良好，被譽為「模範生律師」，此次涉詐遭押令友人大呼，「真的太不可思議了」。

律師圈評價王晨桓是認真上進的律師，執業10多年來形象優質，常投書期刊雜誌發表法律見解，具有文青氣息，他的妻子也是法界人士，但他鮮少提及感情狀態，不少以為他單身，豈料如今變成詐團首腦淪為階下囚，未來不僅律師資格會喪失，恐面臨牢獄之災，令人惋惜。

同案羈押包括詐團幹部高偉倫、謝詩瑩、林淑芬；李琳達30萬交保。全案迄今發動兩波搜索，共查扣現金超過1億8000萬元，虛擬貨幣價值2.9億元，案情恐持續延燒。王晨桓凌晨走進囚車道時，模樣看起來相當疲憊，往日律師風采已不復見。

調查指出，林耿宏與王晨桓是全案詐騙首腦，林耿宏先找幣圈聞人潘奕彰擔任ACE人頭負責人，用ACE為詐欺 平台，透過業務員以傳銷話術手法，營造毫無價值的MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣前景可期，待投資 人入金後，由王晨桓配合操縱貨幣漲幅波動價格，吸引更多人投資，投資人想賣幣時，ACE則以系統當機等理由，限制冷錢包無法買賣，坑殺不少投資人。