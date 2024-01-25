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ACE虛擬幣詐騙 名律師涉洗錢收押

記者張宏業、房荷庭、王長鼎／台北25日電
ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，警方第一波行動時查扣一輛麥拉倫跑車（圖），總計專案小組兩波行動已查扣現金、虛擬幣達四億七千萬元 。（記者王長鼎／翻攝）
ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，警方第一波行動時查扣一輛麥拉倫跑車（圖），總計專案小組兩波行動已查扣現金、虛擬幣達四億七千萬元 。（記者王長鼎／翻攝）

ACE王牌交易所選前爆出虛擬貨幣詐騙，主謀林耿宏收押後，調查局清查手機通訊軟體，發現ACE實際負責人竟是知名建業法律事務所所長王晨桓，王不僅擔任詐團軍師，還協助洗錢；檢調警22日發動第二波搜索，在王晨桓住家搜出4680萬元（台幣，下同）現金，事務所搜獲200多萬元，總計近5000萬元（約159萬美元）贓款；王晨桓否認涉詐，稱錢都是土地投資款，檢察官未採信，訊後向法院聲押禁見獲准。

另新北市刑大第一波搜索時，在林耿弘女密友林若蕎住處查扣一台麥拉倫（McLaren）720S超跑，新車市價1800萬元，懷疑是用詐騙贓款購置，兩人均被裁定羈押，超跑也查扣。據調查， 林耿宏是通緝犯，有段時間躲在王晨桓住家規避查緝，兩人私交甚篤。

據調查，林耿宏與王晨桓是全案詐騙首腦，林耿宏先找幣圈聞人潘奕彰擔任ACE人頭負責人，利用ACE為詐欺平台，透過業務員傳銷話術，營造毫無價值的MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣會在國內外交易所上市、前景看好假象，待投資人入金後，再由王晨桓配合操縱貨幣漲幅波動價格，吸引更多人投資，等到投資人想賣幣時，ACE再以系統當機等理由，限制冷錢包無法買賣。

林耿宏落網後，專案小組清查手機通訊軟體，發現林耿宏曾在LINE中指示小弟，「把錢拿去給王律師」，金額數千萬元，認定王晨桓是幕後首腦。檢調依此事證前往王晨桓住家搜索，分別在收納櫃牛皮紙袋、客廳電視櫃上紅包袋搜出大批現金，紅包袋上還寫有「律師」字樣，由於金額太多，調查官出動點鈔機，研判都是詐欺贓款。

同案聲押詐團幹部高偉倫、李琳達、謝詩瑩、林淑芬。總計查扣現金逾1億8000萬元，虛擬貨幣價值2.9億元以上。

ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，警方第一波行動時查扣一輛麥拉倫跑車，總計專案小組...
ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案，警方第一波行動時查扣一輛麥拉倫跑車，總計專案小組兩波行動已查扣現金、虛擬幣達4億7000萬元 。（記者王長鼎／翻攝）

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