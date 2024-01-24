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護父母球棒猛砸啃老哥 檢認「義憤殺人」6萬元交保

記者曾健祐／台中24日電
游男不滿哥哥長期啃老，要不到錢就作勢攻擊父母，22日晚失控打死哥哥，檢方依義憤殺人命台幣6萬元交保。（記者曾健祐／翻攝）
游男不滿哥哥長期啃老，要不到錢就作勢攻擊父母，22日晚失控打死哥哥，檢方依義憤殺人命台幣6萬元交保。（記者曾健祐／翻攝）

台中市游姓男子不滿大他三歲的哥哥長期向家中父母索討金錢，要不到就暴力相向、亂砸家中物品，前晚兄弟兩人爆發激烈衝突，游氣憤下拿木製球棒打死哥哥，被依殺人罪嫌送辦；檢方認為游男是基於義憤，考量一切情狀後，依「義憤殺人」罪嫌命他6萬元（台幣，下同）交保。

警方調查，45歲游男在印刷廠擔任員工，收入相對穩定，哥哥和外籍配偶離婚後，考量要照顧未成年小孩仍一起同住；游兄平時雖開計程車，但收入時有時無，常向7旬父母要三千、五千元，游男因此責備哥哥啃老，兄弟間嫌隙一再擴大。22日晚8時許，兩人在台中市東區住處又因此事爭執，從住家廚房打到客廳，游男激動下拿木製球棒朝哥哥頭部猛砸致死。

據了解，死者要錢若被拒絕就惡言相向、砸毀家中物品，22日晚又討不到錢發飆，砸毀家裡門窗、翻桌，還一度要攻擊父母，游男忍無可忍下，為了保護父母，義憤之下才揮棒打死哥哥。

警方23日依殺人罪將游男移送法辦，台中地檢署複訊後認為，游男所犯事證明確，但考量他是全家目前唯一經濟支柱，無串證、逃亡之虞，並綜合一切情狀等，依義憤殺人罪嫌命他6萬元交保，限制出居、出境出海。

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