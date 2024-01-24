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高調開賓利車上班 女警替詐團黑吃黑索賄被起訴

記者蔣永佑／台北24日電
台北市警中山分局長安東路派出所前女警邱薏瑄。(取材自臉書)
台北市警中山分局長安東路派出所前女警邱薏瑄。(取材自臉書)

台北市前女警邱薏瑄涉嫌替詐團男友郭宣良查民眾個資被羈押、免職，新北地檢署查出她不僅偷查民眾個資，還計畫偽造不實報案三聯單，企圖供詐團男友郭宣良及共犯郭之凡「黑吃黑」，向上游成員佯稱詐款遭警查扣，侵吞千萬元贓款，昨依違反個資法及貪汙等罪起訴三人。

邱女從警九年爭議不斷，因高調開賓利車上班，被封為警界「賓利姐」，二○一五年一次買下三個高鐵連號座位，光腳在座位上自拍上網惹議；隔年她懷疑前男友與之前女友藕斷絲連，涉違法偷查男方車籍資料。

邱女去年替男友郭宣良偷查民眾個資，警方自檢送辦後她遭羈押禁見，也被免職；她另涉偷開警車送男友回家及翹班跑夜店，詐領油資及執勤薪資，已起訴由法院審理中。

檢方指出，邱女除以警政署警用智慧分析決策支援系統（M-Police）偷查四名民眾個資，交給一陳姓男子，另由郭宣良牽線，打算製作不實搜索扣押筆錄，協助詐團成員郭之凡侵吞上游一筆一千萬元詐款「黑吃黑」；但她獅子大開口，要求事成後和男友分七百萬元，雙方破局。

據了解，邱女製作的不實搜索扣押筆錄，內容記載不法款項遭警攔截、查扣，詐團用語就是為警「擊落」，被稱為「擊落三聯單」。

去年七月間，郭宣良以相同手法替綽號「山河」的詐團成員黑吃黑，由邱女製作虛構搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等公文書，交給「山河」暗槓一筆三百萬元詐款。

邱女坦承洩漏個資、圖利及偽造文書，但否認索賄，檢察官認定，郭之凡透過郭宣良認識邱女後，雖因報酬相差過大最終未合作，但雙方已期約行、收賄，屬已成罪的既成犯；邱女身為司法警察，與兩名詐團成員勾結黑吃黑，對三人均求處重刑。

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