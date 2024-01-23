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曾債務重… 高雄夫妻帶3稚子輕生亡 最小僅3歲

記者石秀華、張議晨／高雄23日電
高雄21日驚傳一家五口陳屍租住套房，最小才三歲，警方鑑識人員到場採證。（記者石秀華／攝影）
高雄21日驚傳一家五口陳屍租住套房，最小才三歲，警方鑑識人員到場採證。（記者石秀華／攝影）

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子，21日晚與三名稚齡兒子被發現陳屍高雄市七坪出租套房，死亡超過一天；警方查出二人經濟壓力沉重，懷疑因此造成憾事，但袁女家屬對死因有意見，檢察官昨相驗後也無法排除有人遭加工自殺可能，決定周四解剖複驗釐清。

高雄警新興分局中山派出所前晚10時39分接獲袁女同事報案，指袁女兩天沒上班，電話也沒接，擔心發生意外。女同事說袁女曾透露要養三名兒子，有負債，生活被壓得喘不過氣，她前往袁女租屋處敲門都無回應，只好報警。

警、消派人前往，按鈴均無人應門，破門進入聞到屍臭味，隨即發現林男、袁女及三歲、六歲、七歲三名稚齡幼兒，分別躺在床上及床旁，五人均明顯死亡；屋內門窗緊閉，無外力侵入跡象。

據了解，袁女做過精品包買賣，在八大行業上班，林男是中油員工，兩人都有借貸紀錄；根據法院資料，袁女曾因還不出台幣28萬餘元(約8925.7美元)債務，被債務人聲請本票強制執行，另住處有多家融資公司、銀行向法院聲請支付命令；警方尚無法查清兩人負債金額。

據悉，林男、袁女和三名小孩一家五口住在僅七坪大小的出租套房，加上衛浴、電視、冰箱和一張床，空間十分擁擠。家屬前晚認屍時，也透露夫妻倆被經濟壓得喘不過氣。

根據調查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家五口當時僅受輕傷，沒想到回家兩天後傳出憾事。

監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小未再出門，僅林獨自外出，拎著一包物品返家，是否有關檢警一併調查。

檢方昨天上午相驗五人遺體，林男家屬一度哭癱，令人鼻酸，袁女家屬也神情哀戚，但仍不相信女兒會做這種事，對死因有意見。檢方雖認為無外力介入，看不出其他跡象，但是否有人遭加工自殺仍要釐清，決定周四解剖複驗。

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