停職法官遭控猥褻 出庭否認「天地神都知道」

士林地方法院停職法官蔡明宏，遭控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官，蔡昨在律師陪同下首度出庭，他否認犯行，並強調「天地神都知道」，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。

據悉，蔡否認犯行，全案移送審理庭；蔡為士院「自家人」雖已停職，但堪稱士院最資深法官，幾乎全數法官都是他的學弟妹。士院日前收案後，至少有五名法官聲請迴避，包含參與自律委員會、性平會或證人身分者，此案進入審理庭後，法官也能隨時聲請迴避。

蔡明宏昨由律師丁昱仁陪同，開庭後步出法院時說，絕對沒有起訴書所載的事實，「天地神都知道，告訴人也知道，將在訴訟程序上力爭我的清白，證明我的冤屈」。

全案起源於，去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」文章爆料，資深男法官「蔡董」開車載女法官上陽明山，在車上涉「不只一輪騷擾行為」。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

士院調查後認定成立性騷擾 ，送法官評鑑委員會審議，法評會決議由司法院移送職務法庭審理，建議撤職，蔡去年遭停職。

士檢起訴指出，2007年間，蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再五分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。