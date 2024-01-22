我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

小情侶車站男廁親熱 男偷拍影片上網流傳遭重判8年

記者張議晨／高雄22日電
高雄某高中男女在車站廁所親熱遭偷拍；示意圖。（本報資料照片）
高雄某高中男女在車站廁所親熱遭偷拍；示意圖。（本報資料照片）

高雄一對高中小情侶前年在台鐵車站廁所內偷嘗禁果，遭高姓男子偷拍轉傳，影片事後被人上傳至色情網站，少女發現後報警逮捕高男。高雄地方法院依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、散播身體隱私部位內容罪，合併重判高男八年。可上訴。

判決指出，2022年2月14日傍晚7時許，高男在台鐵某車站男廁聽到異聲，進到廁所隔間後將手機從上方空隙伸入隔壁廁所，當場拍到一對高中小情侶穿著校服偷嘗禁果。

事後高男將影片上傳個人IG限時動態，還把影片傳給賴姓、孫姓友人觀賞，影片經過多次轉傳，最後被不知名網友上傳至色情網站。

少女事後得知被人偷拍影片還上網流傳，向警方報案，員警循線查獲高男，依妨害秘密、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌送辦。

法院審理時，高男聽到面臨最輕本刑七年以上重罪，嚇得喊冤稱不清楚兩名小情侶未滿18歲，當時只是一時興起，「就好玩」。

法官檢視畫面，少女當時穿著學校運動服，外觀可清楚辨識是高中職在學生，另高男在警局製作筆錄時，也承認知道兩人是學生，不採信高男說法。

法官認為，高男在廁所偷拍小情侶，還將影片傳給兩名友人，明確違反被害人意願；且據遭偷拍少女父母親說法，少女至今仍要靠藥物才能睡覺，「沒有輕生已經很難得」。

因違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪最輕本刑為七年以上，法官綜合事證後，依法判高七年六月徒刑，散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪判二年，合併處八年徒刑。

台鐵

上一則

氣溫跌破10℃ 北市陽明山國小連2天放低溫假

下一則

地緣風險、人才短缺 台積先進製程留台有挑戰

延伸閱讀

義少女吃了提拉米蘇身亡 只因業者加這1物 遭控過失殺人

義少女吃了提拉米蘇身亡 只因業者加這1物 遭控過失殺人
四川住持與女直播主開房間 遭偷拍性愛片勒索320萬人民幣

四川住持與女直播主開房間 遭偷拍性愛片勒索320萬人民幣
科羅拉多州烏雷郡警長家傳強暴少女案上頭條 報紙被偷光

科羅拉多州烏雷郡警長家傳強暴少女案上頭條 報紙被偷光
日男客艙內涉偷拍未遂遭逮 航班延誤30分起飛

日男客艙內涉偷拍未遂遭逮 航班延誤30分起飛

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

2024-01-14 17:52

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭