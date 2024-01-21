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馬國男飛台禮盒藏14塊海洛因磚 市價至少2000萬元

記者陳恩惠／桃園21日電
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤海洛因磚。（記者陳恩惠／翻攝）
馬來西亞籍20歲男子YUEN WEI LIANG去年9月22日假借觀光名義來台，卻在行李中以禮盒包裝的方式夾藏重達近4.9公斤海洛因磚。（記者陳恩惠／翻攝）

馬來西亞籍男子YUEN WEI LIANG假借觀光名義來台，在行李中以禮盒夾藏14塊海洛因磚，重量4.9公斤、估計市價至少2000萬元台幣（約64萬美元），詎料一入境就遭航警局攔截，桃園地檢署近日依運輸一級毒品罪將他起訴，運輸海洛因最高可處死刑或無期徒刑，未來有罪定讞後，須在台灣坐完牢再驅逐出境。

起訴書指出，YUEN（20歲、因案羈押）明知海洛因是台灣公告管制一級毒品，也是懲治走私條例中公告的管制進出口物品，卻於去年9月利用通訊軟體Telegram與暱稱「老方」、「胖子」毒販聯繫，對方以提供免費來台旅遊、事成還有後謝為利誘，利誘YUEN幫他們夾帶毒品來台，雙方約定9月下旬出發。

YUEN供稱，行前一天，也就是去年9月21日晚間，雙方約在馬來西亞吉隆坡一家飯店碰面，「胖子」先將近4900公克的14塊海洛因磚裝入禮盒，再放入藍色行李箱交給他，同時告知待他抵台後，「老方」會聯繫台灣貨主，由對方派人到他下榻的士林區飯店取貨。

檢警調查，YUEN9月22日清晨自吉隆坡搭機來台，中午抵達桃園機場時，航警局員警察覺他託運的行李箱有異，會同關務署人員共同開箱檢驗，當場查獲行李箱內有夾藏海洛因禮盒，被依現行犯逮捕送辦，檢察官訊後以涉犯重罪、且有逃亡及串滅證之虞聲押獲准。

毒品 觀光

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